Сборная Украины по хоккею выиграла все три матча на Euro Ice Hockey Challenge

В Галаце (Румыния) завершился матч последнего 3-го тура соревнований Euro Ice Hockey Challenge, в котором сборная Украины встречалась с командой Румыния В и разгромила соперника со счетом 7:0, сообщает официальный сайт соревнований.

В игре со второй сборной Румынии украинцы имели преимущество на протяжении всего матча.

Гости мощно начали матч и уже на 6-й минуте открыли счет. Гол забил Иван Савченко, завершивший комбинацию с участием Юрия Петранговского и Артема Гниденко. А на 13-й минуте уже Петранговский завершил комбинацию этой же тройки игроков.

Во втором периоде еще два гола в составе украинцев забили Владимир Алексюк и Антон Бойков. А в заключительной 20-минутке Владимир Романенко забил пятый гол, Петранговский - свой второй и шестой гол команды в матче, а Артем Бондарев подвел итог игры - 7:0. Любопытно, что в 3-м периоде украинцы реализовали все три броска по воротам соперника.

Как сообщал УНИАН, ранее сборная Украины разгромила первую команду Румынии (5:0), а также обыграл сборную Нидерландов - 3:1.

Украинцы выиграли все 3 матча, а Румыния В - все свои матчи проиграла. Позже в воскресенье в матче за 2-3 места в итоговой турнирной таблице сойдутся команды Румынии и Нидерландов.