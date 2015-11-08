Сборная Украины по гандболу проиграла команде Латвии в отборе к ЧМ-2017

В Киеве завершился матч 2-го тура отборочного турнира Чемпионата мира по гандболу среди мужских команд, в котором сборная Украины принимала команду Латвии и проиграла со счетом 18:23.

Украинцы имели преимущество в первом тайме, который завершился со счетом 8:6. А уже после перерыва подопечные Виталия Андронова практически сразу же позволили оппоненту сравнять счет и выйти вперед. До последней 10-минутки игры преимущество соперника составляло 1-2 мяча, а в концовке украинцы позволили оппоненту довести свое преимущество до "+5".

Лучшим игроком в составе сборной Украины стал Александр Тильте - 7 голов. На счету Эдуарда Клюйко 6 мячей.

Как сообщал УНИАН, ранее в матче 1-го тура соревнований сборная Украины разгромила в гостях команду Кипра со счетом 27:13.