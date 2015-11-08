"Волынь" выиграла у "Ворсклы" и вошла в пятерку лучших в УПЛ

В Луцке завершился матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала полтавскую "Ворсклу" и выиграла со счетом 2:1.

Судьба матча была решена во втором тайме.

Хозяева активно начали матч и уже на 4-й минуте открыли счет. После углового мяч был выбит из штрафной, гле Флорентин Матей сделал передачу на Сергея Политыло, и тот сильным ударом в дальний угол отправил мяч в сетку. В дальнейшем игра проходила в обоюдоострой борьбе, но более голов в первом тайме забито не было.

А после перерыва, в самом начале, на 50-й минуте, футболисты луцкой команды удвоили свой перевес. После навеса с фланга защитник неудачно выбил мяч и Дмитрий Козьбан с разворота нанес точный удар - мяч задел ногу Алексея Дитятьева и влетел в сетку. Казалось, "Волынь" спокойно доведет матч до победы, но избежать нервной концовки не удалось. На 76-й минуте после навеса с левого фланга Дитятьев пробил в падении головой - Шуст также в падении отбил мяч, но тот закатился за линию ворот - 2:1. Тем не менее, добиться большего и сравнять счет "Ворскле" так и не удалось.

Таким образом, "Волынь" набрала 21 очко, поднялась на 5-е место и теперь опережает "Ворсклу" на 2 балла - 19.

14-й тур завершится в воскресенье вечером матчами "Днепр" - "Говерла" и "Динамо" - "Сталь".

УНИАН проведет видео онлайн-трансляцию обоих матчей.