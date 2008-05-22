Завершился финал Лиги чемпионов

Завершился проходивший в Москве финальный матч Лиги чемпионов

Манчестер Юнайтед - Челси - основное время 1:1 (Роналду 26, Лемпард 45), дополнительное время - 0:0.

Пенальти.

Тевес бьет точно вправо низом, Чех - в другом углу. 2:1

Баллак сильно вправо, ван дер Саар не взял 2:2.

Каррик - влево. Чех снова не угадывает. 3:2.

Беллети - копия гола Тевеса. 3:3

Роналду долго мялся, замахивался, пробил не сильно. Чех отбил. 3:3

Лемпард - вправо, вратарь только касается мяча. 3:4.

Харгривз забивает под верхнюю штангу. 4:4.

Коул с трудом пробивает ван дер Саара. 5:4.

Нани... То же самое, только в другом углу. 5:5.

Терри вправо щечкой... правее ворот... на мокром поехала опорная нога 5:5

Андерсон - гол. 6:5.

Калу, спокойно, в правый верхний. 6:6

Гиггз обманывает вратаря, мяч в правом нижнем 7:6.

Анелька... ван дер Саар... отбивает. 7:6

Манчестер Юнайтед третий раз в своей истории (1968, 1999, 2008) выигрывает Лигу чемпионов.