Завершился финал Лиги чемпионов
Победителя определили пенальти
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Манчестер Юнайтед - Челси - основное время 1:1 (Роналду 26, Лемпард 45), дополнительное время - 0:0.
Пенальти.
Тевес бьет точно вправо низом, Чех - в другом углу. 2:1
Баллак сильно вправо, ван дер Саар не взял 2:2.
Каррик - влево. Чех снова не угадывает. 3:2.
Беллети - копия гола Тевеса. 3:3
Роналду долго мялся, замахивался, пробил не сильно. Чех отбил. 3:3
Лемпард - вправо, вратарь только касается мяча. 3:4.
Харгривз забивает под верхнюю штангу. 4:4.
Коул с трудом пробивает ван дер Саара. 5:4.
Нани... То же самое, только в другом углу. 5:5.
Терри вправо щечкой... правее ворот... на мокром поехала опорная нога 5:5
Андерсон - гол. 6:5.
Калу, спокойно, в правый верхний. 6:6
Гиггз обманывает вратаря, мяч в правом нижнем 7:6.
Анелька... ван дер Саар... отбивает. 7:6
Манчестер Юнайтед третий раз в своей истории (1968, 1999, 2008) выигрывает Лигу чемпионов.