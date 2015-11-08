УПЛ, 14-й тур, "Днепр" - "Говерла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Днепропетровске проходит матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги в котором "Днепр" принимает на своем поле ужгородскую "Говерлу".

Встречаются 4-я и 11-я команды турнирной таблицы УПЛ.

Днепропетровский коллектив на этой неделе провел крайне неудачный матч в Лиге Европы, разгромно уступив французскому "Сент-Этьену" - 0:3. Кроме того, в субботу "Днепр" потеснила с 3-го места в турнирной таблице луганская "Заря". И в игре с "Говерлой" хозяевам "Днепр-Арены" необходима только победа. Для реабилитации в глазах болельщиков и ради исправления турнирной ситуации во внутреннем первенстве.

Вместе с тем, в последних трех матчах - два в прошлом сезоне и один в нынешнем - очные матчи между соперниками завершались вничью. "Говерла" считается неудобным соперником для "Днепра".

На котировках букмекерских контор "Днепр" считается явным фаворитом. На победу хозяев ставки принимаются с коэффициентом 1,16 к 1, в то время как на ничью - 6,59 к 1, а на победу "Говерлы" - 12,64 к 1.

Матч "Днепр" - "Говерла" начнется в Днепропетровске в 17.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".