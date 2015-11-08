УПЛ, 14-й тур, "Волынь" - "Ворскла": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Луцке проходит матч 14-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимает на своем поле полтавскую "Ворсклу".

Встречаются команды, которые занимают в турнирной таблице 5-6 места.

Этот матч станет крайне важным для обоих коллективов, ведь в еврокубках Украину представляют именно 5 сильнейших команд УПЛ. И борьба за 5-е место, так называемую "зону еврокубков" - главный приоритет команд-середняков вроде "Волыни" и "Ворсклы". На данный момент лучкий коллектив отстает от своего соперника в таблице на 1 очко - 18 против 19.

Усиливает интерес к игре и дуэль тренеров – как принято говорить, учителя и ученика. Кстати, пока Виталий Кварцяный еще ни разу не побеждал Василия Сачко. Данная пара отличается склонностью к ничьим, причем большая их часть зафиксирована именно на поле «Волыни», где, в отличие от полтавских матчей, результативность оставляет желание быть более высокой. На сегодня «Ворскла» в гостях остается непобежденной 11 раз подряд – после 28 февраля. Лучане также пока играют лучше на выезде, а вот на глазах преданных поклонников взяли лишь 5 очков за 6 игр. Более того: в 3-х последних из них в ворота визитеров не было забито ни одного мяча. А вот в целом в статистике в большинстве показателей турнира трудно отдать предпочтение какой-либо из сторон.

В прошлом и позапрошлом сезонах "Волынь" ни разу не выигрывала у соперника - 3 ничьи и 1 поражение.

А матч первого круга нынешнего сезона в Полтаве завершился со счетом 1:1.

На котировках букмекерских контор шансы команд оцениваются приблизительно равно с минимальным перевесом "Волыни". На победу хозяев можно поставить с коэффициентом 2,40 к 1, в то время как на ничью - 3,21 к 1, а на победу "Ворсклы" - 2,76 к 1.

Матч "Волынь" - "Ворскла" начнется в Луцке в 14.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".