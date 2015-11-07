Сборная Украины по хоккею одержала вторую победу подряд на Euro Ice Hockey Challenge

В Галаце (Румыния) завершился матч 2-го тура этапа турнира Euro Ice Hockey Challenge, в котором сборная Украины играла с командой Нидерландов и выиграла со счетом 3:1, сообщает официальный сайт соревнований.

Судьба матча была решена в 3-м периоде.

Первые два периода матча прошли в равной борьбе, а стартовая 20-минутка вообще оказалась нерезультативной - 0:0. Во втором периоде команды обменялись голами - на точный бросок Михаеля Маки-Квиста украинцы ответили точным броском Сергея Бабинца.

А в заключительном периоде последовали два безответных гола украинцевв исполнении Артема Бондарева и Всеволода Толстоушко.

Таким образом, сборная Украины одержала вторую победу подряд на турнире в Румынии и с 6-ю очками возглавила турнирную таблицу соревнований.

Накануне, 6 ноября украинцы разгромили сборную Румынии со счетом 5:0.

В воскресенье, 8 ноября, украинцы проведут заключительную встречу турнира с командой Румыния В.