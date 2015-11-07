"Шахтер" обыграл "Александрию" и вышел в единоличные лидеры Премьер-лиги

В Александрии завершился центральный матч игрового дня 14-го тура чемпионата Украины по футболу, в котором "Александрия" принимала донецкий "Шахтер" и проиграла со счетом 2:3.

Горняки сумели превзойти соперника в упорной борьбе.

В начале матча команды обменялись острыми голевыми ммоментами. На 14-й минуте счет открыл игрок "Шахтера" Дентиньо, а спустя 3 минуты, на 17-й, ударом с пенальти счет сравнял Андрей Запорожан. Удерживать равенство хозяевам удавалось до концовки первого тайма. Но, на 43-й минуте, один из лидеров чемпионата Украины доказал свое превосходство. После розыгрыша углового Тарас Степаненко головой переправил мяч на дальнюю штангу, и там Александр Гладкий кивком головы отправил мяч в ворота.

В начале второго тайма, на 54-й минуте, Алекс Тейшейра увеличил преимущество своей команды до двух голов - 3:1. Впрочем, хозяева поля до конца сопротивлялись оппоненту и в добавленное арбитром время, на 91-й минуте, Виталий Пономар ударом головой сократил преимущество гостей до минимума - 2:3. Тем не менее, на большее "Александрию" не хватило.

В других матчах дня "Заря" разгромила "Металлург" - 4:1, "Черноморец" проиграл "Олимпику" (0:2), а "Карпаты" и "Металлист" сыграли вничью - 1:1.

Таким образом, "Шахтер" набрал 34 очка и на 3 балла опережает в турнирной таблице киевское "Динамо". Горняки стали единоличными лидерами таблицы, как минимум, на сутки.

Тур завершится тремя матчами в воскресенье, 8 ноября.