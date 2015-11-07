Теннисистка Свитолина не смогла выйти в финал WTA Elite Trophy

В Чжухае (Китай) завершился полуфинальный матч теннисного турнира WTA Elite Trophy, в котором украинка Элина Свитолина проиграла Каролине Плишковой из Чехии.

Матч завершился со счетом 3:6, 1:6, сообщает Большой теннис Украины.

После вчерашнего изнурительного марафона в матче против испанки Карлы Суарес Наварро побороться на равных с Каролиной Плишковой у нашей теннисистки не получилось. Чешка уверенно действовала на своих геймах, выиграв 24 из 27 розыгрышей на подаче первым мячом и 10 из 18 на втором.

Свитолина взяла 20 из 32 очков при попадании первой подачи и только 3 из 13 на втором мяче.

В еще одном поединке 1/2 финала лидер посева Винус Уильямс оставила за бортом соревнований Роберту Винчи (6:2, 6:2).

Турнир в Китае проходит со 2 по 8 ноября.