УПЛ, 14-й тур, "Карпаты" - "Металлист": видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит матч 14-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Карпаты" принимают харьковский "Металлист".

В этом матче встречаются команды, который занимают в турнирной таблице 7-е и 12-е места.

Особый ореол вокруг встреч этих команд был во времена работы на тренерском мостике «Металлиста» Мирона Маркевича. Интересно, что и Александр Севидов попробовал себя не так давно в роли наставника «Карпат». Поэтому и для него матч не станет рядовым. Символическую победу он уже одержал в начале турнира (2:0), однако до сих пор она выглядит слишком особенной, ведь остается единственной для харьковчан. Та виктория сменилась уже 11-матчевой безвыигрышной серией.

Вполне очевидно, что при таких обстоятельствах пора галичан брать реванш, если гости позволят это сделать. Если это произойдет, то львовские болельщики станут свидетелями, как прерывается негативная серия их любимцев, длящаяся после последней победы над «Металлистом», которая состоялась 27 февраля 2010 года. Интересно, что из того состава «Карпат» и сегодня 3 футболиста могут выйти на поле – Игорь Худобяк, Олег Голодюк и Денис Кожанов. А у соперника есть только 2 игрока, которые тогда, более 5 лет назад, находились в запасе – Артем Путивцев и Сергей Барилко.

На котировках букмекерских контор явным фаворитом игры считаются "Карпаты", на победу которых ставки принимаются с коэффициентом 1,46 к 1. В то же время. на ничью можно поставить из расчета 4,47 к 1, а на победу "Металлиста" - 5,56 к 1.

Матч "Карпаты" - "Металлист" начнется во Львове в 17.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".