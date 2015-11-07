УПЛ, 14-й тур, "Черноморец" - "Олимпик": видео онлайн-трансляция

Сегодня в Одессе проходит стартовый матч второго круга украинской футбольной Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимает на своем поле донецкий "Олимпик".

В этом матче встречаются команды, которые занимают 13-е и 10-е места в турнирной таблице, соответственно.

За время проведения первого круга много что изменилось к лучшему в игре обеих команд. В июле ничья в Киеве (2:2) была расценена как серьезный успех одесситов, которые тогда только начинали путь в новом составе. Сейчас, хотя у команды Александра Бабича в активе единственная победа, у него коллектив выглядит более зрело, не боясь даже соперников из верхней половины турнирной таблицы.

«Олимпик» также улучшил положение, прежде всего, результативной игрой против конкурентов. Кстати, именно к таким и относим будущих участников игры в Одессе, ведь выигрыш «Черноморца» позволит им сравняться по достижениям, а победителям, скорее всего, впервые в сезоне покинуть предпоследнюю строчку в турнирной таблице.

На сегодня в новой паре для отечественного футбола уже есть полный набор результатов, а вот от единственного противостояния на берегу Черного моря лучшие воспоминания остались именно у хозяев (в сезоне 2014/15 - 4:0). К тому же «Олимпик» не сможет рассчитывать сразу на 2-х исполнителей разрушительного плана, которые перебрали с желтыми карточками.

На котировках букмекерских контор шансы команд расцениваются как практически одинаковые. На победу "Черноморца" можно поставить с коэффициентом 2,47 к 1, в то время как на ничью - 3,11 к 1, а на победу "Олимпика" - 2,75 к 1.

Матч "Черноморец" - "Олимпик" начнется в Одессе в 14.00. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".