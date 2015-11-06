Роналду в очередной раз заявил, что он лучше Месси

Форвард испанского "Реала" (Мадрид) Криштиану Роналду в очередной раз заявил о том, что он лучший в мире футболист, сообщает Проспорт.

Португалец отметил, что таким себя считает несмотря на то, что много людей отдают это звание нападающему "Барселоны" Лионелю Месси.

"Если вы посмотрите на мои последние восемь лет, то увидите, что я всегда был на пике. Номер один или номер два – эти детали не так важны, как трофеи. Возможно, для вас лучше Лионель Месси. В моей голове лучший – я. Мне было тяжело смотреть, как Месси получает столько "Золотых мячей". В какой-то момент я даже подумал, зачем мне ходить на эти церемонии", - отметил Роналду.

Криштиану Роналду имеет в своей коллекции три "Золотых мяча" лучшего футболиста Европы. Последний приз он получил в начале 2015 года, как лучший игрок-2014. В свою очередь, Лионель Месси течение карьеры получил 4 подобные награды, что является рекордом.