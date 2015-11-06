Фоменко пригласил в сборную Украины дебютанта Петряка

Дебютантом в списке 26 игроков, объявленном сегодня наставником «сине-желтых» стал 21-летний полузащитник луганской «Зари» Иван Петряк, сообщает пресс-служба национальной сборной.

Молодой хавбек имеет опыт выступлений за сборные Украины младшего возраста (юношескую, молодежную). В целом он провел 11 матчей за команды «сине-желтых» возрастом игроков от 18 до 21 года. В украинской Премьер-лиге Петряк дебютировал в 2011-м в возрасте 17 лет. С того времени Иван провел в элитном дивизионе 49 игр, забив 4 мяча. Также на счету Ивана Петряка - 5 игр в еврокубках.

Приглашение Ивана Петряка довело общее число представителей луганской «Зари» в главную команду до семи. Таким образом, луганчане теперь делят первенство по клубному представительству в сборной с киевским «Динамо», которое в этом году неизменно удерживало условное лидерство. «Шахтер» остается с шестью представителями (Малышева заменил Гладкий), «Днепр» - с четырьмя, а дополняют список два «легионера» - Анатолий Тимощук и Евгений Коноплянка.

Национальная команда соберется в своем традиционном месте расположения в Козине в понедельник, 9 ноября.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня главный тренер сборной Украины Михаил Фоменко обнародовал состав команды на матчи плей-офф отбора Евро-2016 против команды Словении. Решающие матчи отборочного цикла Украина - Словения состоятся 14 ноября во Львове и 17 ноября в Мариборе.