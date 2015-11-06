Украинская теннисистка Свитолина вышла в полуфинал WTA Elite Trophy

В Чжухае (Китай) завершился матч 2-го тура группового этапа WTA Elite Trophy, в котором украинка Элина Свитолина выиграла у испанки Карлы Суарес Наварро и досрочно вышла в полуфинал, сообщает Большой теннис Украины.

Матч закончился со счетом 6:7(4), 6:1, 6:3.

Уступая по ходу стартового сета (1:3), Свитолина смогла сравнять счет, а судьба партии решалась на тайбрейке. Здесь стабильнее сыграла испанка (7:4). Во втором сете украинка полностью доминировала на корте, что помогло ей перевести матч в решающую партию.

В заключительной партии Суарес Наварро сделала ранний брейк, который Свитолина смогла вернуть (2:2). Элина даже вышла вперед, во второй раз выиграв гейм на подаче соперницы (4:2). А тут уже Карла не дала сопернице удержать свое преимущество и сразу же выполнила обратный брейк. Борьба продолжилась на подаче второй сеяной, где в продолжительном противостоянии первая ракетка Украины реализовала скрытый матчбол. Выиграв шестой гейм в партии, Свитолина поставила точку в напряженном поединке, который продолжался 2 часа и 38 минут. Элина стала лидером группы В с двумя победами в активе, что принесло ей путевку в полуфинал соревнований.

Это был сумасшедший матч, - призналась Элина во время послематчевого интервью. - Как я играла хорошо, так и Карла демонстрировала отличный теннис. Мы провели настоящий марафон и это, безусловно, тяжелый поединок, но я очень счастлива, что смогла показать хорошую игру. Это значимая победа. Сегодня была просто невероятная поддержка. Без болельщиков я бы вряд ли смогла настолько здорово сыграть. Непередаваемое ощущение, когда зрители так за тебя болеют.

В 1/2 финала Свитолина, получившая четвертый номер посева, сыграет с Каролиной Плишковой (2). Счет личных встреч - 3:0 в пользу представительницы Чехии. В текущем сезоне теннисистки провели матч в Ухане, где Плишкова одержала победу со счетом 2:6, 6:4, 6:4.

WTA Elite Trophy является итоговім турниром года для теннисисток "второго эшелона". На прошлой неделе состоялся подобный турнир с участием восьми сильнейших теннисисток мира на данный момент.