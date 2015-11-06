Фоменко обнародовал состав сборной Украины на матчи плей-офф отбора Евро-2016 со Словенией

Главный тренер национальной команды Украины огласил список игроков, вызванных для подготовки и участия в матчах плей-офф к Евро-2016 против сборной Словении, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

В списке значатся 26 игроков.

Состав команды выглядит следующим образом:

Вратари: Андрей Пятов («Шахтер» Донецк), Денис Бойко («Днепр» Днепропетровск), Никита Шевченко («Заря» Луганск).

Защитники: Артем Федецкий («Днепр»), Вячеслав Шевчук, Александр Кучер, Ярослав Ракицкий (все − «Шахтер»), Евгений Хачериди («Динамо» Киев), Андрей Пилявский («Заря»).

Полузащитники: Олег Гусев, Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка (все − «Динамо»), Руслан Ротань («Днепр»), Тарас Степаненко («Шахтер»), Руслан Малиновский, Александр Караваев, Никита Каменюка, Иван Петряк (все - «Заря»), Анатолий Тимощук («Кайрат» Алма-Аты, Казахстан), Евгений Коноплянка («Севилья», Испания).

Нападающие: Евгений Селезнев («Днепр»), Филипп Будковский («Заря»), Артем Кравец («Динамо»), Александр Гладкий («Шахтер»).

Как сообщал УНИАН, накануне состав сборной Словении обнародовал главный тренер этой команды Сречко Катанец. Решающие матчи отборочного цикла Украина - Словения состоятся 14 ноября во Львове и 17 ноября в Мариборе.