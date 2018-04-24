Украина в еврокубках: одна радость и два провала

«Шахтер» наконец-то сказал свое веское слово в Лиге чемпионов. Не сумев сыграть на равных с грандами в лице «Реала» и ПСЖ, и сенсационно уступив в первом матче «Мальме» в Швеции, на условно своей арене во Львове команда буквально «разорвала» соперника. И, как минимум, вышла в лидеры в борьбе со шведами за 3-е место в итоговой турнирной таблице и попадание в плей-офф Лиги Европы. Бороться за попадание в плей-офф ЛЧ в этом сезоне команде явно не под силу.

В свою очередь, «Динамо» уступило в ключевой игре лондонскому «Челси», и теперь только чудо поможет действующему чемпиону Украины продолжить борьбу в Лиге чемпионов весной. Скорее всего, команда составит компанию «Шахтеру» в плей-офф Лиги Европы.

А вот днепропетровский «Днепр», с самого начала сезона и так выступающий в ЛЕ, похоже, потерял все шансы на попадание в весенний плей-офф. Нет, формально команда еще борется за попадание на 1-2 места в группе. Но результат и уровень игры, продемонстрированный днепропетровцами в выездном матче с «Сент-Этьеном», заставляет скорее задуматься о глобальных перестановках в команде, с целью избежать провалов в будущем сезоне, нежели о достижении каких-то сиюминутных целей.

«Шахтер» наконец-то прорвало

В трех стартовых турах «Шахтер» потерпел три неудачи и не забил ни одного мяча. Но если в поражениях от «Реала» и ПСЖ не было ничего удивительного, то первый матч против «Мальме» стал абсолютным разочарованием. «Шахтер» проиграл его вчистую, хотя изначально никто не воспринимал шведов всерьез, а третье место в группе отдавалось команде Луческу едва ли не автоматически.

Теперь же это самое третье место серьезно «подвисло». Чтобы выходить на два заключительных поединка с хорошими шансами на еврокубковую весну, «Шахтеру» нужна была победа во Львове, да еще с разницей в два мяча. Признаться, после того, что мы увидели в Швеции, в достижении горняками нужного результата не было никакой уверенности.

К счастью, «Шахтер» эти опасения развеял, причем сделал это довольно быстро. Подопечные Мирчи Луческу сразу же завладели инициативой и не выпускали ее вплоть до финального свистка. Поначалу чувствовалась определенная нервозность, а, чтобы ее снять, Шахтеру нужен был гол. Какое-то время горнякам не везло в завершении атак, но, когда Гладкий все-таки затолкал мяч в ворота шведов, хозяевам уже дышалось намного легче. По сути, шансов отыграться у «Мальме» не было никаких.

Были определенные опасения по поводу отсутствия в воротах Андрея Пятова. Он пропускал матч из-за проблем со здоровьем, а пост номер один занял Антон Каниболоцкий. Это был дебют кипера в Лиге чемпионов. И защитники Шахтера сделали его максимально комфортным - Каниболоцкий вступал в игру крайне редко. А когда он все же добирался до мяча, то действовал четко и уверенно. В общем, претензий к дебютанту нет, но и «Мальме» ни разу не дал ему возможности показать свое мастерство.

Не обошлось и без ложки дегтя. В матче, который складывался для «Шахтера» максимально благоприятно, Срна и Кучер умудрились заработать совершенно необязательные желтые карточки. Теперь они не сыграют против «Реала» через три недели. И если на позиции Кучера могут сыграть Ордец или Кривцов, то альтернативы капитану у Луческу нет. И это при том, что правый фланг обороны в этом сезоне неожиданно стал одним из проблемных мест «Шахтера». Наверное, здесь стоит говорить и о самом Срне, который не становится моложе, и о комплексных проблемах «Шахтера» при игре в обороне. И дело не только в том, что у хорвата нет конкурента. Скажем, на левом фланге обороны у «Шахтера» целых три равноценных защитника (Азеведо, Исмаили и Шевчук), и проблем здесь еще больше.

Заменить Срну могут Кобин или Дентиньо. Но если слева у «Реала» будет атаковать Криштиано Роналдо, последствия могут быть самыми печальными. Впрочем, «Реал» уже гарантировал себе выход в 1/8 финала, а значит во Львове он точно не будет играть сильнейшим составом. К тому же, за три дня до этого «Реал» сыграет суперматч испанского чемпионата с «Барселоной», после чего настроиться на «Шахтер» будет сложно.

Возвращаясь к турнирной таблице стоит отметить, что «Шахтер» сравнялся с «Мальме» по очкам и получил преимущество над шведами по личным встречам. Теперь при равенстве очков выше окажется «Шахтер», а значит задача горняков становится еще проще. Однако, во избежание неприятных сюрпризов, неплохо было бы взять в двух оставшихся турах хотя бы одно очко. Тем более, ситуация в игре с немотивированным «Реалом» этому вполне благоприятствует. К тому же, нельзя исключать сюрпризов от «Мальме» в домашней игре с ПСЖ.

«Динамо» поздно включилось в борьбу

Обстановка перед игрой в Лондоне была крайне благоприятной для «Динамо». Ведь в британской столице о киевлянах вообще никто не говорил – все внимание было приковано к «Челси» и его тренеру. Сейчас каждый следующий матч «аристократов» воспринимается как потенциально последний для Моуриньо. В чемпионате Англии его команда занимает 15 (!) место, что немыслимо для «Челси» эпохи владельца Романа Абрамовича. Многие были уверены: если Челси проиграет еще и «Динамо», это будет последняя гастроль Моуриньо на «Стэмфорд Бридж».

В общем, на эту игру динамовцы отправлялись с оптимизмом. Правда, зиждился он не на собственных достоинствах, а на проблемах соперника. Как показал сам матч, на этом можно было сыграть. И динамовцы практически сделали это, но достичь положительного результата все равно не сумели.

Раненого зверя в лице «Челси» на поле мы так и не увидели. Зато увидели испуганное «Динамо» в первом тайме, которое прижалось к своим воротам и даже не помышляло о контригре. Впрочем, «Челси» атаковал довольно вяло и однообразно. Главный выдумщик лондонцев Азар остался в запасе, а остальные ничего особенно в позиционных атаках придумать не могли. Исключением стал, разве что, Виллиан. И дело здесь не в том, что у этого бразильца старые счеты с «Динамо» еще со времен выступления за «Шахтер». Все более прозаично: Виллиан является однозначно лучшим игроком «Челси» в этом сезоне, и в игре с «Динамо» он лишь подтвердил это.

В первом тайме «Челси» ограничился одним голом, хотя могло быть и хуже. Но после перерыва «Динамо» неожиданно активизировалось. То ли Ребров нашел нужные слова, то ли проблемы «Челси» снова дали о себе знать. К слову, предыдущий матч в английской Премьер-лиге (с «Ливерпулем») «синие» тоже проиграли во втором тайме – 1:3, хотя поначалу все складывалось для них неплохо.

В общем, после перерыва мы увидели другое «Динамо». И оно ни в чем не уступало хозяевам. Киевляне нагнетали обстановку у ворот Беговича и, в конце концов, забили гол. Он вытекал из логики событий, и динамовцы его абсолютно заслужили. По словам Реброва, после этого он начал думать о победе, но тут свое веское слово сказал Виллиан, реализовавший штрафной идеальным ударом с 23 метров. Интересно, что это его пятый гол со штрафного в этом сезоне, хотя в бытность игроком «Шахтера», исполнение «стандартов» не считалось сильной стороной бразильца.

Шансов отыграться во второй раз у «Динамо» уже не было…

Таким образом, в матчах с киевлянами «Челси» набрал четыре очка, а значит Моуриньо обыграл Реброва стратегически. После киевской игры Ребров не скрывал своей радости по поводу ничейного исхода, хотя радоваться было нечему. Чтобы в Лиге чемпионов бороться за выход из группы, нужно в обязательном порядке побеждать дома. А динамовцы в родных стенах не выиграли ни у «Порту» (2:2), ни у «Челси» (0:0).

Конечно, шансы на 1/8 финала у команды Реброва еще остаются. Но для этого нужно выигрывать два оставшихся поединка. И, прежде всего, на выезде у «Порту». Кто покажет команду, которая вот так по заказу может победить на «Драгао»? Нынешнее «Динамо» к таковым точно не относится. «Порту» на своем поле играет чрезвычайно мощно и редко кого отпускает без потерянных очков. Ничья на этом стадионе является хорошим результатом даже для европейских грандов, что уж говорить о «Динамо»? А ведь в этой игре ничья киевлян точно не устроит.

«Днепр» - провал на переправе

Две недели назад специалисты критиковали «Днепр» за откровенно слабую игру в домашнем матче против «Сент-Этьена». Но тогда и подумать никто не мог, что в ответном поединке днепропетровцы сыграет еще хуже. Совершенно точно, это был худший матч команды Мирона Маркевича в нынешнем евросезоне.

Матчу во Франции предшествовала неприятная новость о серьезной травме Федорчука. Он получил примерно такое же повреждение, после которого сейчас восстанавливается Роман Зозуля (травма крестообразных связок). Как минимум, ближайшие полгода Федорчука на поле мы не увидим. Проблема в том, что другого опорного полузащитника уровня еврокубков у Маркевича нет. Он попробовал на этой позиции Чеберячко и Чигринского, и остановил свой выбор на первом. Хотя ни тот, ни другой, номинальными «опорниками» не являются. Компанию Чеберячко в центре поля составили Эдмар и Ротань. Весьма сомнительный выбор с точки зрения мобильности на поле - на троих этим игрокам более ста лет. К слову, в стартовом составе Днепра вышло сразу восемь игроков, которым уже исполнилось 30 лет. Но, это уже не зависит от тренера. Выбор у него был невелик.

Примечательно, что из большой группы новичков, пополнивших «Днепр» в последнее время, в гостевом матче против «Сент-Этьена» сыграл только хорват Томечак. Уровень остальных, по утверждению Маркевича, не соответствует меркам основного состава. Более того, некоторые футболисты значительно снизили требования к себе. Речь, прежде всего, о центральном защитнике Дугласе. В прошлом сезоне этот бразилец был оплотом надежности «Днепра» и через раз попадал в символические сборные Лиги Европы. Но сейчас это совершенно другой игрок, игра которого вызывает огромное количество вопросов.Наверное, это одна из главных причин, из-за которой во многих эпизодах подопечные Маркевича элементарно не успевали за более молодыми и быстрыми французами. Временами создавалось впечатление, что «Сент-Этьен» играет против ветеранов. Хозяева были на голову сильнее, а у «Днепра» не получалось ничего. После матча полное превосходство соперника признал и Мирон Маркевич.

Самое печальное, что поражение во Франции – не случайность, не отдельный эпизод. Похоже, «Днепр» переживает серьезный кризис. Ничья против донецкого «Олимпика» в минувшую субботу в матче украинской Премьер-лиги – из той же серии.

Претензии можно предъявить едва ли не ко всем игрокам основного состава. От сверхнадежной обороны, благодаря которой «Днепр» дошел до финала в предыдущем розыгрыше Лиги Европы, не осталось и следа. Контратакующая игра тоже не клеится - не похож на себя Матеус, потерял форму Лучкевич. Вот и получается, что всю команду «тянут» на себе Ротань и Селезнев. Однако Ротань, в последнее время, вынужден играть не на своей позиции, и, в ответной игре против «Сент-Этьена», он, вдобавок, получил травму. Селезнева же, после игры, Маркевич назвал «единственным светлым пятном» команды.

«Днепр» еще сохраняет математические шансы на выход из группы. Однако в том и проблема, что они всего лишь математические. Впереди днепропетровскую команду ожидает выезд в Рим в гости к «Лацио» - бесспорному фавориту группы. Более того, на эту игру «Днепр» отправится без своего капитана – Руслан Ротань не сможет выйти на поле из-за перебора желтых карточек. Уже в концовке матча с «Сент-Этьеном» у Ротаня не выдержали нервы, и он грубо сфолил на сопернике, получив предупреждение. На что будет похожа центральная линия «Днепра» без ее лидера – даже подумать страшно…

Похоже, о евросезоне-2015/16 «Днепру» нужно потихоньку забывать. Мирон Маркевич после матча отметил, что команда нуждается в срочном обновлении. Иначе в будущем ей ничего хорошего не светит не только в еврокубках, но и на внутренней арене.