Виталий Кличко вступил в церковь «Посольство Божье»

Кандидат на должность Киевского городского председателя Виталий КЛИЧКО после поражения на выборах вступил в "Посольство благословенного Царства Божьего для Всех Народов".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня во время бессрочной акции Блока Черновецкого возле столичной мэрии.

В интервью В.КЛИЧКО отметил, что хоть он на протяжении всей своей жизни никогда не употреблял алкоголя и наркотиков, он все же стал единомышленником Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО и Сандея АДЕЛАДЖИ и пришел к Богу.

Как подчеркнул В.КЛИЧКО, его особенно поразил результат на выборах мэра столицы брата во Христе Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО. «Тут без помощи Бога не обошлось», - сказал он. А на вопрос о социологии, которая прогнозировала победу Александра ОМЕЛЬЧЕНКА или его, В.КЛИЧКО ответил: «Это наука от Сатаны».

Он обещает отдавать 10% всех своих доходов на нужды «Посольства Божьего». И тогда церковь сможет кормить каждый год по 1 млн. малоимущих киевлян, которые будут поддерживать братьев по вере на любых выборах.

В.КЛИЧКО - известный во всем мире спортсмен-боксер - обещает привить своим новым братьям, кроме тяги к молитве, тягу к спорту. Именно спорт и бокс может стать тем действенным аргументом, который сможет убедить избирательные комиссии в день голосования признавать победу «истинно верующих во Христа», считает спортсмен.

В конце интервью В.КЛИЧКО заявил: «Бог сделает такое же чудо и для Вас!».

Напоминаем – сегодня 1 апреля.