Тренер "Днепра" Маркевич: "Сент-Этьенн сильнее нас, нечего тут стыдиться"

Главный тренер "Днепра" Мирон Маркевич в эфире телеканала Футбол 2 прокомментировал матч Лиги Европы против "Сент-Этьенна".

"Никакого шока нет. На сегодняшний день "Сент-Этьенн" сильнее нас. Нечего тут стыдиться, надо правду говорить. Сегодня у нас вышло 8 человек старше 30 лет. Они сколько смогли, столько сыграли. Ничего странного нет. Если сравнить наш состав в прошлом году и нынешний — это две большие разницы", — сказал наставник Днепра.

Говоря о переломном моменте матча, Маркевич отметил: "Расклеились после гола, потом второй себе привезли. Те люди, которых мы взяли — они не могут заменить тех, кто ушел, это уже видно. Так что ситуация сейчас такая. Надо трезво смотреть на вещи. Моральный климат далеко не лучший в команде, так что здесь все факторы наложились".

Говоря о замене Чеберячко на Безуса, тренер заметил: "Не могу сказать, что Чеберячко плохо играл. Просто после пропущенного гола выпустили Безуса... а дальше вы видели все сами. За соперником просто уже не успевали, не зря же я сказал, что у нас немолодая команда. Когда много возрастных игроков, начинаются проблемы".

Говоря о том, ыбли ли шансы на иной результат в сегодняшней игре, Маркевич заявил: "Было видно, что шансов очень мало, тем более еще Селезнев покинул поле. Его повезли в больницу, потому что удар был в голову. Дай Бог, чтобы все было нормально. Он сегодня хорошо сыграл, старался. Был одним из светлых пятен игры".

Как сообщал УНИАН, во французском Сент-Этьне завершился матч 4-го тура Лиги Европы УЕФА, в котором "Сент-Этьен" принимал "Днепр" и обыграл соперника со счетом 3:0.