"Днепр" проиграл "Сент-Этьену" в матче Лиги Европы

Во французском Сент-Этьене завершился матч Лиги Европы УЕФА, в котором "Сент-Этьен" принимал днепропетровский "Днепр" и выиграл со счетом 3:0.

Судьба матча была решена еще в первом тайме.

Французы намного превосходили соперника, обескровленного потерей ряда ведущих игроков. И если на протяжении большей части первого тайма гости держали оборону, то на 40-й минуте все-таки пропустили первый гол. Отличился Монне-Паке.

Второй тайм не внес изменений в игру. разве что "Сент-Этьен" намного больше атаковал и мог забить не два, а куда больше голов в ворота соперника. Французы удвоили свое преимущество в начла тайма, на 52-й минуте, благодаря голу словенца Берича а на 65-й только вышедший на замену Амума довел преимущество своей команды до крупного.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

В параллельном матче Группы G норвежский "Русенборг" в Тронхейме проиграл итальянскому "Лацио" из Рима - 0:2.

Таким образом, после 4-х туров в турнирной таблице лидирует "Лацио" - 10 очков, у "Сент-Этьена" - 7, "Днепра" - 4, "Русенборга" - 1.

В 5-м туре "Днепр" играет в Риме с "Лацио" и в случае, если украинская команда проиграет в гостях, она досрочно прекратит борьбу за выход в весеннюю часть соревнований - плей-офф, 1/16 финала.