Обнародован состав сборной Словении на матчи плей-офф отбора Евро-2016 с Украиной

Главный тренер сборной Словении по футболу Сречко Катанец обнародовал состав команды на матч плей-офф отборочного турнира Евро-2016 против сборной Украины, сообщается на офифицальном сайте Федерации футбола Словении.

В составе команды 24 футболиста.

К решающим играм квалификации Евро-2016 будут готовиться:

Вратари: Самир Ханданович («Интер», Италия), Ян Облак («Атлетико», Испания), Нейц Видмар («Домжале»).

Защитники: Боштьян Цесар («Кьево», Италия), Бранко Илич («Астана» Казахстан), Боян Йокич («Вильярреал», Испания), Лука Крайнц («Кальяри», Италия), Мирал Самарджич («Риека», Хорватия), Андраж Струна (ПАС, Греция), Синиша Анджелкович («Палермо», Италия), Мишо Бречко («Нюнберг», Германия).

Полузащитники: Вальтер Бирса («Кьево», Италия), Йосип Иличич («Фиорентина», Италия), Кевин Кампль («Байер», Германия), Андраж Кирм («Омония», Кипр), Рене Крхин («Гранада», Испания), Ясмин Куртич («Аталанта», Италия), Деян Лазаревич («Антальяспор», Турия), Нейц Печник («ДЖЕФ Юнайтед», Япония), Райко Ротман («Истанбул Башакшехир», Турция), Беньямин Вербич («Копенгаген», Дания).

Нападающие: Роберт Берич («Сент-Этьен», Франция), Златан Любиянкич («Урава Рэд Даймонс», Япония), Миливое Новакович («Нагоя Грампус», Япония).

Как сообщал УНИАН, первый Украина - Словения состоится во Львове 14 ноября. Ответная и решающая игра пройдет 17 ноября в Мариборе.