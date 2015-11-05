Сборная Украины по хоккею отправилась в Румынию на турнир Euro Ice Hockey Challenge

Украинские хоккеисты проведут три матча в Галаце.

Национальная сборная команда Украины по хоккею отправилась в румынский город Галац, где примет участие в международном турнире Euro Ice Hockey Challenge, сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины. Главный тренер команды Александр Савицкий определил окончательный состав из 23-х игроков. В Галац отправились: вратари - Эдуард Захарченко, Евгений Напненко; защитники - Виталий Андрейкив, Константин Рябенко, Владимир Алексюк, Павел Акимов, Владимир Романенко, Владимир Варивода, Денис Петрухно, Всеволод Толстушко; нападающие - Виктор Захаров, Сергей Карпенко, Сергей Бабинец, Артем Гниденко, Юрий Петранговский, Иван Савченко, Дмитрий Чернышенко, Артем Бондарев, Алексей Янишевский Владислав Луговой, Алексей Костюк и Антон Бойков Уже в Румынии к команде присоединится защитник Иван Кротов. Матчи турнира в Румынии состоятся 6-8 ноября. Соперниками сборной Украины станут команды Нидерландов, Румынии-1 и Румынии-2.

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