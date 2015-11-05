Сборная Украины по гандболу победила Кипр в первом матче отбора к ЧМ-2017

Матч завершился с крупным счетом в пользу украинцев 27:13, сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины.

По ходу первого тайма гости уступали 6:7, однако еще до перерыва ушли в отрыв с разницей в 4 мяча (13:9 в пользу украинцев). Во второй половине подопечные Виталия Андронова, допуская минимума ошибок в обороне (всего 4 пропущенных гола за тайм), довели дело до разгрома. Итоговый счет 27:13 – уверенная победа сборной Украины.

Самым результативным и наиболее эффективным в нашей команде стал Евгений Жук – 7 голов в 7 бросках.

В другом матче 3-й квалификационной группы Латвия нанесла поражение Греции со счетом 31:22. У победителей 8-м мячей забросил лидер команды Дайнис Криштопанс. Именно Латвия станет следующим соперником команды Виталия Андронова.

Поединок Украина – Латвия состоится 8 ноября в зале киевского Национального университета физического воспитания и спорта. Начало в 17.00.