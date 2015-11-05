Чемпиону мира Постолу разрешили провести добровольную защиту титула перед боем с Имамом

Всемирный боксёрский совет (WBC) разрешил чемпиону мира по версии WBC в суперлёгком весе (до 63,5 кг) Виктору Постолу провести добровольную защиту титула с противником, которого выберет менеджмент/промоутер украинца, прежде чем он обязан будет дать бой официальному претенденту Амиру Имаму,сообщает Vringe.

Постолу также предписано провести две обязательные защиты – против Имама и второго претендента, которого рейтинговый комитет WBC определит ещё до Нового года.

Что касается Имама, то 28 ноября он проведёт «разминочный» поединок в андеркарте боя Дигейл–Буте в канадском Квебеке.

Виктор Постол стал чемпионом 3 октября, сенсационно остановив в 10-м раунде аргентинского фаворита Лукаса Маттиссе, после чего объявил о готовности драться с любым соперником.