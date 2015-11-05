Лига Европы, 4-й тур, "Сент-Этьен" - "Днепр" - 3:0: онлайн-трансляция

В этой игре сойдутся команды, которые занимают 2-3 места в Группе G. На данный момент, в турнирной таблице у итальянского "Лацио" (Рим) 7 очков, "Днепра" и "Сент-Этьена" - по 4 балла, а у норвежского "Русенборга" - 1.

Матч в Сент-Этьене является ключевым в борьбе за 2-е место в итоговой турнирной таблице соревнований. И победа крайне необходима обеим командам.

Нечто подобное с подопечными Мирона Маркевича уже было в предыдущем розыгрыше турнира. Ровно год назад, уступив дома азербайджанскому "Карабаху" (0:1), они отправлялись в ноябре в Баку с единственным набранным очком и необходимостью играть только на победу. Стоявшую тогда задачу днепропетровская команда, хоть и не без приключений, выполнила - благодаря дублю ушедшего затем в "Фиорентину" Николы Калинича она победила с результатом 2:1. В итоге команда дошла до Варшавы, впервые в истории сыграв в финале еврокубка.

Ныне в турнирной судьбе сине-бело-голубых не все так драматично, но и сейчас проиграть во Франции они права не имеют. Две недели назад "Днепр" уступил на своем поле "Сент-Этьену" со счетом 0:1, позволив сопернику сместить себя со второй строки турнирной таблицы группы G. Таким образом, чтобы вернуть ситуацию на круги своя, гостям крайне важно уже в этот четверг взять реванш - только в таком случае судьба в Лиге Европы будет оставаться в руках самих днепрян. Ничья, наверное, также не станет провальным результатом выезда команды Маркевича во Францию, но тогда в оставшихся двух турах для выхода в 1/16 финала ей придется в обязательном порядке превышать очковый багаж "Сент-Этьена".

Напомним также, что год назад, на групповом этапе соревнований, "Днепр" выиграл домашнюю игру у "Сент-Этьена" - 1:0 (матч проводился в Киеве) и сумел свести гостевую встречу вничью - 0:0.

На обязательной пресс-конференции накануне сегодняшнего матча наставник "Днепра" Мирон Маркевич был немногословен. "Естественно, к сожалению, у нас выпало много игроков. Есть проблемы, но я все-таки надеюсь, что те, кому доведется сыграть завтра, понимают, что предстоит лобовая игра и для нас, и для Сент-Этьенна. Надеюсь также на мастерство ребят и их желание удачно сыграть", — сказал тренер.

На котировках букмекерских контор фаворитом игры является "Сент-Этьен". На победу французской команды ставки принимаются с коэффициентом 1,94 к 1, в то время как на ничью - 3,31 к 1, а на победу "Днепра" - 3,97 к 1.

Матч "Сент-Этьен" - "Днепр" начнется в 22.05 по киевскому времени. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Мы начинаем!!

Стали известны стартовые составы команд:

Сент-Этьен: 16. Рюффье, 19. Погба Ф., 29. Клер, 32. Ассу-Экотто, 5. Пажо, 11. Эйсерик, 18. Лемуань, 24. Перрен, 9. Ру Нолан, 22. Монне-Паке, 27. Берич

Запасные: 30. Мулен Ж., 3. Полома, 20. Бризон, 6. Клеман, 8. Корнье, 21. Амума, 14. Мопе

Днепр: 71. Бойко, 12. Лео Матос, 14. Чеберячко, 44. Федецкий, 23. Дуглас Силва, 30. Папа Гуйе, 8. Эдмар, 22. Томечак, 29. Ротань, 99. Матеус, 11. Селезнев

Запасные: 16. Лаштувка, 36. Андерсон Пико, 6. Данило, 19. Безус, 20. Бруно Гама, 24. Лучкевич, 7. Руис Д.Х.

Поражение двухнедельной давности от французов в Днепропетровске, не оставляет гостям сегодняшнего матча другого шанса кроме как - "Днепру" нужна только победа! Это аксиома, которую уже выучил Мирон Маркевич, повторявший ее накануне матча на пресс-конференции. Хочется надеяться, что эту же мысль он довел до своих подопечных.

Вперед, "Днепр"!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Французы развели мяч с центра поля. И сразу же пошли в атаку - Клер навшивал мяч в штрафную, защитники "Днепра" отбились.

2. Ответ "Днепра" - Матеус с левого фланга подавал в штрафную и также попал в ногу защитника.

3. Еще один выход в атаку "Днепра" - Эдмар упускает мяч за боковую линию в борьбе с защитниками.

4. А теперь Пажо упустил мяч в аут, ему шел пас из глубины поля.

5. Федецкий ввел мяч из атуа, но французы перехватили и пошли в атаку - Пажо нарушил правила на Чеберячко и атака прервалась.

6. И еще одна опаснейшая атака "Сент-Этьена", но Берич оказался в офсайде.

7. Берич вновь оказался на острие атаки, но пас из глубины поля оказался слишком сильным - прямо в руки Бойко.

8. Пажо и Эдмар столкнулись возле штрафной площади "Днепра" - украинский бразилец получил болезненную травму.

9. Селезнев в борьбе с Перреном зарабатывает штрафной в центре поля.

10. А теперь Матеус сошелся в штрафной площади в верховой дуэли с Погба - проиграл борьбу за мяч и вдобавок нарушил правила.

11. БОЙКО!!!!! Шикарный сэйв после удара Монне-Паке.

12. Продолжают атаковать хозяева - Монне-Паке нарушил правила на Федецком.

13. Селезнев пошел проход по флангу, но потерял мяч в борьбе с Лемуанем уже возле штрафной площади.

14. Эдмар выбрасывал мяч из-за боковой в опаной близости от штрафной французов, но атаки не получилось.

15. Быстрый ответ французов - Эйсерик пробил по воротам с дальней дистанции - мимо.

16. Предупреждение Селезневу - игра локтем в столкновении с Перреном.

17. Атака французов неплоая получилась, но последний пас вновь был слишком сильным - Монне Паке не успел к мячу.

18. Предупреждение Матосу - срыв атаки в столкновении с Ру Ноланом. И опасный штрафной для соперника вдобавок.

19. Эйсерик неудачно подал штрафной - прямо на голову защитнику "Днепра".

20. Быстрый ответ "Днепра" не получился - последний пас оказался неточным и мяч у вратаря "Сент-Этьена".

21. Клер оказался в хорошей позиции на углу штрафной и не раздумывая в касание ударил по воротам - Бойко поймал мяч.

22. НЕ ЗАСЧИТАН ГОЛ!!!!! Вне игры у Монне-Паке. Очень опасный момент был у французов...

23. Еще одна атака французов - Пажо сфолил на защитнике.

24. Предупреждение Перрену - удар локтем Селезневу. Ответка получилась...

25. Очень тяжело уходи с поля Селезнев. Явно повело ведущего нападающего "Днепра".

26. Ротань пробил штрафной - мяч рикошетом отт головы защитника из "стенки" улетел на угловой.

27. Ротань подал угловой неудачно - от Федецкого мяч ушел за пределы поля.

28. Пажо заработал угловой в борьбе с защитниками "Днепра".

29. Эйсерик подал угловой - Ротань выбил мяч головой за пределы поля, аут.

30. СЕЛЕЗНЕВ!!!! Чуть не дотянулся до мяча после фланговой подачи Федецкого. Шикарный момент у "Днепра" - первый в матче.

31. Папа Гуйе прострелил в сторону ворот сопреника - неудачно.

32. В ответной атаке Эйсерик обыграл Чеберячко и прострелил в штрафную, прямо на ногу защитника.

33. И вновь Эйсерик на острие атаки оказался, но ударить по воротам не сумел...

34. Еще один прострел Папы Гуйе - и вновь неточно...

35. Ротан в борьбе с Пажо нарушил правила в центре поля. Силовое столкновение и совсем неоднозначный фол.

36. Селезнев вновь на острие атаки после паса Федецкого с фланга - вне игры у украинца определяет боковой арбитр.

37. Предупреждение Эдмару - грубый фол на Пажо.

38. Эйсерик навесил штрафной - Ротань головой выбил мяч.

39. И гол... Монне-Паке... 1:0

40. Монне-Паке сыграл в стеночку с Беричем и пробил с угла штрафной в дальний нижний угол. Красивый гол.

41. "Днепр" пошел в атаку. Ротань оказался в окуржении трех защитников и Эйсерик выбил мяч.

42. Французы прерывают игру выбивая мяч в аут после травмы Дугласа в столкновении с Пажо. Фэйр-плэй в действии.

43. ГОЛ?! НЕТ... Судьи фиксируют нарушение Селезнева в верховой борьбе с защитником.

44. Красивый гол забил Селезнев после верхового навеса Федецкого. Жаль только, соперника толкнул не вовремя.

45. А теперь на Селезневе нарушил правила Погба.

Судья добавил 3 минуты ко времени первого тайма.

45+1. Федецкий ввел мяч из атуа в районе штафной площади хозяев, но атака у "Днепра" не получилась.

45+2. Ротань сорвал атаку соперника, схватив за шорты с Эйсерика.

45+3. Эйсерик вновь неудачно подал штарфной - мяч у Бойко.

ПЕРЕРЫВ

К сожалению, чуть-чуть не дотерпел "Днепр" в первом тайме. Когда французы нашли брешь в обороне гостей и забили гол, оставались считанные минуты. Но, стоит признать, что итог тайма асолютно справедлив. Хозяева поля имеют заметное преимущество, много и охотно атакуют, весьма активны и могли забить гораздо больше, чем один гол.

В свою очередь, обескровленный всеми своими многочисленными потерями "Днепр" пока только отбивается. И перспективы изменить игру во втором тайме весьма туманны. Команде просто не хватает квалифицированных исполнителей на поле. И в этой ситуации стоит уповать только на чудо.

Ну и, разумеется, на тренерский талант Маркевича. Что-то он скажет сейчас в перерыве свим подопечным.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

Замена в "Днепре" - Безус вместо Чеберячко.

46. Игроки "Днепра" развели мяч с центра поля. Француз тут же отобрали мяч и попытались провести атаку, но неудачно.

47. Ответ "Днепра" - Селезнев проигра борьбу вратарю после навеса с фланга.

48. И еще раз Селезнев получал мяч на острие атаки, но слишком сильным получился навес из глубины поля.

49. Ответ "Сент-Этьена" - Эйсерик подавал угловой, Эдмар головой выбил мяч.

50. Леонардо в борьбе с соперником явно подталкивал француза, но судья не заметил нарушения. Публика свистит...

51. Предупреждение Пажо - грубо сыграл против Безуса.

52. И гол... Берич... 2:0

53. Томечак грубо ошибся в пасе, Нолан Ру подхватил мяч и навесил с фланга на Берича. Красивый гол в исполнении словенца.

54. И тут же еще одна атака французов - Монне-Паке едва не выходит на ворота чтобы забить третий гол...

55. Леонардо проиграл борьбу защитнику в углу поля у штрафной французов.

56. В ответной атаке Эйсерик после паса Беговича бьет прямо в Матеуса.

57. Монне-Паке получил по ноге в столкновении с Федецким. Грубый фол игрока "Днепра".

58. Матеус совершил проход по флангу, но не смог удержать мяч в борьбе с защитником у линии штрафной.

59. Французы сделали свое дело - французы катают мяч в центре поля...

60. Клер вновь выиграл борьбу у Селезнева, но не смог навесить мяч в штрафную.

61. Замена в "Сент-Этьене" - Амума вместо Монне-Паке.

62. Дуглас упустил мяч в аут в борьбе с французами у своих ворот.

63. Замена в "Днепре" - Лучкевич вместо Томечака.

64. Угловой подавал Ротань - защитники выбили мяч.

65. Гол.... Амума... 3:0.

66. Нолан Ру с угла штрафной то ли был, то ли простреливал, мяч попал в Лео Матоса, отскочил к Амума и тот попал точно в нижний угол.

67. Берич навесил с фланга на Амума - Бойко со второй попытки поймал мяч. Очень неаккуратно сыграл вратарь.

68. Признаться, таким беспомощным "Днепр" не выглядел уже давно. Очень давно...

69. Матеус в углу поля оказался зажат двумя защитниками французов.

70. Замена у "Сент-Этьена" - Клеман вместо Пажо.

71. Федецкий навешивал с угла штрафной - попал в защитника.

72. Моментальный ответ французов - Нолан Ру попытался перебросить мяч через Бойко, но перестарался. Мяч пролетел над перекладиной.

73. Хозяева все никак не угомонятся. Ру Нолан едва не вышел на ударную позицию, но пас из глубины поля оказался слишком сильным.

74. Упал Селезнев на поле на ровном месте. Плохо стало, возможно сотрясение мозга после столкновения еще в первом тайме.

75. Пауза затянулась, уносят Селезнева на носилках с поля.

76. Возобновилась игра и вновь на острие атаки Амума. Опаснейший удар, но мяч пришелся в руки Бойко.

77. Замена в "Днепре" - Бруно Гама вышел вместо Селезнева.

78. Дуглас вытолкал Берича за пределы поля в борьбе у кромки. Судья, к счастью, не реагирует.

79. Теперь Ротань нарушил правила на Ру Нолане.

80. Замена в "Сент-Этьене" - Корнье вместо Эйсерика.

81. Болельщики "Сент-Этьена" показывают свое плохое воспитание и явное неуважение к сопернику. Режиссер французского ТВ это не упустил.

82. Матеус вновь попытался пойти вперед и вновь потерял мяч на линии штрафной.

83. АМУМА!!!! Еще один шикарный момент, но он вновь не забивает гол.Зато заработал углвоой.

84. Предупреждение получает Ротань - грубо сыграл против Амума. Руслан пропустит следующий матч с "Ромой"!!!

85. Амума не зря требовал пенальти в предыдущем моменте. На повторе хорошо видно, что мяч попал в руку защитника "Днепра"...

86. Безус пробил по воротам - первый удар в створ в этом матче.

87. Еще одна атака французов - Корнье пробил мимо...

88. МАТЕУС!!!! Ушел от Погба и сумел выйти на ударную позицию, но пробил плохо - вратарь забрал мяч.

90. Французы спокойно контролируют мяч на чужой половине поля.

Арбитр зачем-то добавил 3 минуты.

90+1. Клеман класно отобрал мяч у Матеуса, жестко поставив ногу на пути игрока "Днепра".

90+2. Предупреждение Федецкому - грубая игра против Амума.

90+3. Лучкевич открылся в штрафной соперника. но пас с фланга оказался неточным - в руки вратарю.

90+4. Ротань пробил штрафной с убойной позиции - прямо в "стенку".

МАТЧ ОКОНЧЕН

Спасибо за внимание!