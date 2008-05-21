«Шева, забей, мы все простим!» - сегодня финал Лиги чемпионов

Сегодня в Москве состоится главный футбольный матч сезона - финал Лиги чемпионов.

Накануне долгожданного финала МЮ - Челси в столице России радость москвичей смешана с легкой нервозностью. Численность все прибывающих британцев составляет 50 тыс. человек, а болельщиков английских клубов из других стран - около 15 тыс. (к слову, "Лужники" рассчитаны на 85 тыс. человек), пишет "Сегодня".

Во избежание беспорядков два лагеря болельщиков принимают в разных аэропортах и расселяют на разных концах города. "Аристократов" встречают и провожают "Внуково" и "Шереметьево", а "красных дьяволов" обслуживает "Домодедово". До отелей и стадиона фаны добираются не на общественном транспорте, а на спецавтобусах, которых выделено около тысячи.

Большие транспаранты не устают напоминать жителям и гостям города, что 21 мая на стадионе "Лужники" между "Челси" и "МЮ"" определится победитель самого престижного еврокубка. Городские власти предупреждают владельцев автомобилей о том, что в день финала безопаснее и удобнее будет воспользоваться общественным транспортом. Сотрудников ГИБДД в этот день обязали надеть белые парадные рубашки, а представителей правоохранительных органов будут сопровождать переводчики.

Но не все так гладко. Официальные лица, отвечающие за техническую сторону проведения финала, не довольны качеством газона на "Лужниках", отмечает издание. Синтетику на стадионе еще в начале мая заменили на натуральную траву. Но как сообщил английский специалист по укладке газонов Метт Фрост (кстати, именно он работает над будущей "поляной" нового стадиона донецкого "Шахтера"), агрономы не проявили своих лучших качеств. В итоге, было решено заменить и травяное покрытие. При этом часть новой травки, поврежденной при перевозке, уже покоричневела. И ее в спешном порядке подкрашивают.

Цены на билеты - отдельная тема. Спекулянты предлагают пропуски на финал по космическим ценам - до 3 тыс. евро и более.

А за кого же будет болеть Москва? Ожидается, что фаны "Челси", владельцем которого является россиянин Роман Абрамович, заведут на трибунах любимую "Калинку-малинку", а местная публика их поддержит...

Интересно, что в этой ЛЧ "Челси" уже заработал 19,8 млн евро. Улов "МЮ" - на 600 тыс. больше. Победитель финала обогатится еще на 3 млн евро. Это как раз треть годовой зарплаты Шевченко, на которого очень рассчитывают российские фаны "аристократов". "Обида на Шеву за тот гол Филимонову в 99-м не прошла. Но если Андрей забьет на этом же поле такой же мяч "МЮ", мы ему все простим", - сказал секретарь фан-клуба "Челси" в России Василий Петраков.