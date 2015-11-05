Моуринью: "Динамо" сегодня создало нам много проблем

Тренер "Челси" отметил, что ничья не была бы плохим результатом, передает ТСН.

"Не было бы большой трагедией, если бы мы сыграли 1:1 сегодня, но это очень важная для нас победа в плане психологии. У нас были очень тяжелые 15 минут, но затем мы показали уверенность в себе и продемонстрировали желание победить, желание забить еще", - сказал Моуринью.

"Думаю, ничья была бы справедливым результатом, поскольку "Динамо" сегодня доставило нам много проблем. В то же время, мы провели очень хороший первый тайм и могли в нем забивать больше 1 гола", - считает тренер.

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Также Моуринью отметил невероятную атмосферу, которую создали фаны лондонской команды и отметил, что "клуб должен гордиться такими фанами".

"Сегодня все наши игроки показали хороший футбол, но Виллиана следует отметить отдельно. Он залужил больше других забить этот замечательный решающий гол", - подытожил Моуринью.

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Как сообщал УНИАН, в Лондоне завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Челси" принимал киевское "Динамо" и победил со счетом 2:1.