Тренер "Динамо" Ребров о матче с "Челси": "Проиграли из-за своих ошибок"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров дал комментарий телеканалу Футбол 1 после поражения от "Челси" в матче Лиги чемпионов.

"Мы играли с серьезным соперником. Думаю, "Челси" показал свой уровень. Во втором тайме сыграли более интенсивно: получались атаки, появилась уверенность и до забитого мяча. Считаю, что мы проиграли сильной команде из-за своих ошибок. Ничего страшного – идем дальше", — сказал Ребров.

Говоря об ошибке Александра Драговича, забившем гол в свои ворота, тренер отметил: "Конечно, если Драгович забил в свои ворота, то его можно назвать "антигероем", но пропустила вся команда, могли и ребята подсказать. Естественно, он – молодец, что забил и сравнял счет. Дальше, думаю, что можно было вырывать победу, но, к сожалению, пропустили мяч. Ничего страшного".

Говоря о фоле Рыбалки, предрешившем исход матча, Ребров отметил: "Сложно сейчас анализировать, Рыбалка – очень агрессивный игрок. Он очень важен для нашей команды, он в середине поля очень много отбирает, иногда отбирает с нарушением. Но сложно винить его в том, что он пытался отобрать мяч, сыграть на пользу команды. Не могу сейчас проанализировать этот момент. Все старались играть на команду".

А говоря о турнирных перспективах тренер отметил: "Конечно будем до конца бороться. Куда же мы денемся? Это самый главный турнир в Европе. Здесь каждое очко — на вес золота. У нас еще две игры, и я уверен, что мы будем бороться".

Как сообщал УНИАН, киевское "Динамо" проиграло "Челси" со счетом 1:2 в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.