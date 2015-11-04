"Динамо" проиграло "Челси" в матче Лиги чемпионов (результаты всех матчей)
Игра в Лондоне завершилась со счетом 2:1.
В Лондоне завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Челси" принимал киевское "Динамо" и выиграл со счетом 2:1.
Дубль в этом матче сделал Александр Драгович, забивший и в свои, и в чужие ворота, а решающий гол в матче забил экс-игрок донецкого "Шахтера" и нападающий "Челси" Виллиан.
Матч проходил с небольшим преимуществом англичан, которые в последнее время находятся в явном игровом и психологическом кризисе.
УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.
В параллельно проходившем матче в Хайфе израильский "Маккаби" (Тель-Авив) принимал португальский "Порту" и проиграл со счетом 1:3.
Таим образом, после 4-х туров в турнирной таблице у "Порту" 10 очков, "Челси" - 7, "Динамо" - 5, "Маккаби" - 0.
Лига чемпионов. 4-й тур.
Барселона - БАТЭ - 3:0
Рома - Байер - 3:2
Бавария - Арсенал - 5:1
Олимпиакос - Динамо Зг - 2:1
Маккаби Т-А - Порту - 1:3
Челси - Динамо К - 2:1
Лион - Зенит - 0:2
Гент - Валенсия - 1:0