"Динамо" проиграло "Челси" в матче Лиги чемпионов (результаты всех матчей)

В Лондоне завершился матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Челси" принимал киевское "Динамо" и выиграл со счетом 2:1.

Дубль в этом матче сделал Александр Драгович, забивший и в свои, и в чужие ворота, а решающий гол в матче забил экс-игрок донецкого "Шахтера" и нападающий "Челси" Виллиан.

Матч проходил с небольшим преимуществом англичан, которые в последнее время находятся в явном игровом и психологическом кризисе.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

В параллельно проходившем матче в Хайфе израильский "Маккаби" (Тель-Авив) принимал португальский "Порту" и проиграл со счетом 1:3.

Таим образом, после 4-х туров в турнирной таблице у "Порту" 10 очков, "Челси" - 7, "Динамо" - 5, "Маккаби" - 0.

Лига чемпионов. 4-й тур.

Барселона - БАТЭ - 3:0

Рома - Байер - 3:2

Бавария - Арсенал - 5:1

Олимпиакос - Динамо Зг - 2:1

Маккаби Т-А - Порту - 1:3

Челси - Динамо К - 2:1

Лион - Зенит - 0:2

Гент - Валенсия - 1:0