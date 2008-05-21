В Киеве состоится Чемпионат Европы по фехтованию

5-10 июля в Киеве впервые пройдет Чемпионат Европы по фехтованию.

Как сообщили УНИАН в Национальном олимпийском комитете, вчера члены Организационного комитета по подготовке и проведению Чемпионата обсудили ряд важных вопросов и приняли соответствующие решения.

Около тысячи спортсменов из 40 стран соберутся в киевском Дворце спорта, чтобы определить сильнейшего на Европейском континенте. Отбор на XXIX Олимпийские игры у фехтовальщиков уже завершился, но этот турнир имеет значение для набора очков в рейтинге, что повлияет и на жеребьевку в Пекине.

Решение о проведении Чемпионата Европы по фехтованию в Киеве было принято на конгрессе Европейской конфедерации фехтования 5 июля 2006 года.

Кроме столицы Украины, на проведение континентального первенства претендовали Италия и Болгария, но большинством голосов (24 против 12) право проведения Чемпионата Европы отдали Киеву.

На Чемпионате будет разыграно 12 комплектов наград в трех видах оружия (шпага, сабля и рапира) среди мужчин и женщин в командном и индивидуальном зачетах.