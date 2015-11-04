"Динамо" проиграло "Челси" в Юношеской лиге УЕФА

В Лондоне завершился матч 4-го тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА, в котором "Челси" принимал киевское "Динамо" и выиграл со счетом 3:1.

Дубль в этом матче сделал Тэмми Абрахам.

Хозяева поля с смаго начал игры прочно владели инициативой и в середине первого тайма открыли счет. На 23-й минуте Мухтар ворвался в штрафную и от левой боковой линии вратарской прострелил на Миро Мухейма, который ударом с семи метров переправил мяч в сетку - 1:0.

Сразу же после перерыва, на 47-й минуте, игрок "Динамо" Алексей Щебетун сравнял счет.Шепелев со своей половины выполнил передачу в направлении Щебетуна, после чего грубо ошибся не попав по мячу защитник "Челси", а Щебетун ворвавшись слева в штрафную пробил точно в дальний от голкипера нижний угол.

Но, концовка матча осталась за хозяевами поля. На 55-й минуте Грант с правого фланга навесил к линии вратарской, откуда сыгравший на опережение Абрахам классно пробил головой. А уже в добавленное арбитром время, на 93-й минуте, динамовцы потеряли мяч на своей половине поля, после чего Мухейм и Абрахам вышли вдвоем на вратаря "Динамо" Солдатенко, и реализовали момент. Дубль в игре записал на свой счет Абрахам.

В параллельно проходившем матче в Тель-Авиве "Маккаби" проиграл на своем поле португальскому "Порту" со счетом 1:2.

Таким образом, после 4-х туров в таблице Группы G у Челси" 10 очков, "Порту" - 7, "Динамо" - 4, "Маккаби" - 1.

Как сообщал УНИАН, сегодня вечером состоится матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Челси" примет на своем поле киевское "Динамо".