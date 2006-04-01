Итоги выборов в Севастопольский горсовет

Севастопольская городская территориальная избирательная комиссия поздно вечером 31 марта утвердила результаты голосования в городской совет, согласно которым первые три места заняли Партия регионов, Блок Наталии Витренко “Народная оппозиция” и «Блок Сергея Иванова «За Севастополь».

Как передает корреспондент УНИАН, согласно принятому протоколу ГТИК, Партия регионов набрала 43,69% (89 тыс. 835 голосов), Блок Н.Витренко - 8,24% (16 тыс. 946 голосов), одноименный блок председателя городской государственной администрации Сергея Иванова - 6,45% (13 тыс. 257 голосов), «Русский блок» - 5,24% (10 тыс. 781 голосов), КПУ - 4,77% (9 тыс. 818 голосов), «Блок Сергея Кондратевского» - 3,88% (7 тыс. 985 голосов).

Среди тех, кто не вошел в городской совет, но был близок к этому - Блок Юлии Тимошенко - 2,68% (5 тыс. 524 голосов). Кроме того, 5 тыс. 378 голосов набрал блок «Мой выбор - Севастополь», 4 тыс. 312- Народный блок Литвина, 3 тыс. 152 – “Оппозиционный блок НЕ ТАК!», 2 тыс. 572 - СПУ, 2 тыс. 913 - «Блок Валентина Борисова» (действующий председатель городского совета - УНИАН), 1 тыс. 697 - блок «Наша Украина».

Количество полученных в Севастополе на избирательные участки бюллетеней составляло 307 тыс. 202. В списки избирателей всего было внесено 305 тыс. 659 чел. Количество избирателей, которые получили бюллетени – 205 тыс. 773. Приняли участие в выборах 205 тыс. 614 избирателей. Не использованных бюллетеней осталось 100 тыс. 249. Недействительных бюллетеней – 4 тыс. 148.

Севастопольцев, которые голосовали и при этом никого не поддержали – 4 тыс. 235.