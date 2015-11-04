В Киеве установят памятник футболисту "Динамо" Валентину Белькевичу

В Киеве будет открыт памятник игроку киевского и минского "Динамо", воспитаннику белорусского футбола Валентину Белькевичу, безвременно ушедшему из жизни 1 августа 2014 года, сообщил почетный председатель Клуба Болельщиков «Динамо» (Минск) Иван Савостиков в интервью официальному клубному сайту минчан.

"27 января 2016 г, в день его рождения, в Киеве планируется открытие памятника Валентину, - отметил Савостиков. - Есть желание и ведутся переговоры о проведении в Минске товарищеского матча Памяти Валентина Белькевича между минским и киевским «Динамо». Сейчас согласовывается формат и дата мероприятия. Возможно, этот матч будет сыгран в конце января - начале февраля в Минске, в футбольном манеже, и приурочен ко дню рождения Валентина Белькевича. Если позволят планы подготовки команды – это будет матч основных составов. Если нет, то будут играть ветераны, которые выступали бок о бок с Валентином. А возможно матч будет проведен летом. Но желание провести матч памяти Валентина Белькевича именно в Минске - есть у обеих сторон".

Белькевич родился в Минске и начинал свою профессиональную футбольную карьеру в местном "Динамо" (1991-1996). С 1996 по 2007 годы он выступал за киевское "Динамо". В составе украинского клуба становился 7-кратным чемпионом Украины (1997—2001, 2003, 2004), 6-кратным обладателем Кубка Украины (1998—2000, 2003, 2005, 2006), был участником полуфинала Лиги Чемпионов сезона 1998/99.

В 2012-2014 годах тренировал молодежные и юношеские команды ФК "Динамо" (Киев).

Белькевич умер в ночь на 1 августа 2014 года у себя дома в Киеве. У него оторвался тромб.