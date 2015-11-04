Экс-президент Международной федерации легкой атлетики скрывал положительные допинг-тесты спортсменов России

Экс-президент Международной федерации легкой атлетики (IAAF) сенегалец Ламин Диак подозревается в намеренном сокрытии случаев положительных допинг-тестов спорстменов из России, сообщает Reuters.

Экс-чиновник помещен под арест вместо со своим защитником.

По данным следствия, Диак получал денежные переводы из России в обмен на сокрытие информации о положительных допинг-пробах спортсменов этой страны.

Бывший прыгун в длину Диан возглавлял IAAF с 1999 по 2015 годы.В августе его сменил на посту британец Себастьян Коэ, выигравший выборы у украинца Сергея Бубки.

Крупнейший допинг-скандал с участием сборной России по легкой атлетике разразился в августе 2015 года, накануне Чемпионата мира. Сообщалось, что 80% российских медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира последних лет были добыты с помощью допинга.

На ЧМ-2015 сборная России выступала без ряда своих лидеров, обвиненных в употреблении допинга, и заняла 9-е место в общем зачете, завоевав всего 4 награды - 2 золота, 1 серебро и 1 бронзу. Для сравнения, на ЧМ-2013 россияне заняли в общем зачете 1-е место (17 медалей, 7-4-6), а на легкоатлетическом турнире Олимпийских игр Лондон-2012 - 2-е место (17, 8-4-5).