Через 100 дней Лиллехаммер примет Юношеские Олимпийские игры

Уже второй раз в своей истории этот норвежский город становится Олимпийской столицей. Ровно 22 года назад, в 1994-в, здесь запылал огонь XVII зимних Игр. На первых для Независимой Украины Олимпийских играх наши спортсмены сумели завоевать две награды – «золото» в фигурном катании Оксаны Баюл и «бронзу» в биатлоне Валентины Цербе.

Теперь настало время юных олимпийцев проявить себя на важнейших стартах четырехлетия.

Уже через 100 дней в Лиллехаммер приедут лучшие атлеты из 70 стран мира в возрасте от 15 до 18 лет, которые разыграют 70 комплектов наград в 15 традиционных зимних дисциплинах. Кроме них, впервые в соревновательной программы будут включены и совершенно новые, которые дебютируют во время Юношеских Олимпийских игр-2016. А именно: гонки на монобобах; смешанная эстафета в биатлоне, в которой каждую страну будут представлять 1 девушка и 1 юноша; соревнования по слоупстайлу (фристайл); соревнования по сноубордкросу (сноуборд). В соревнованиях по хоккею медали разыграют не только среди команд, но и в индивидуальном мастерстве (точность и сила бросков, скорость катания, искусство ведения шайбы и другие элементы игры). Нововведением спортивной программы Игр станут и командные соревнования в комбинированных видах спорта.

Следует отметить, что Оргкомитет ЮОИ делает все возможно, чтобы максимально использовать наследие, которое им досталось от Игр-1994. Турниры по всем видам спорта пройдут на аренах, построенных к зимней Олимпиаде. Исключением будут лишь арены для керлинга и хоккея. Даже Олимпийский поселок, в котором будут проживать атлеты, располагается на том же месте, что и в 1994 году.

Но, когда в 2008 года Международный Олимпийский Комитет принимал историческое решение начать проведение летних и зимних Юношеских Олимпийских игр, целью было, что такой турнир будет носить не только соревновательный характер, но и включать в себя учебную, познавательную и культурно-образовательную составляющую.

Поэтому в свободное от стартов время, в Лиллехаммере спортсмены смогут посещать разнообразные семинары, мастер-классы с прославленными и титулованными олимпийцами, экскурсии, занятия по тимбилдингу, которые направлены на общение, налаживание контактов и повышение уровня знаний об истории и культуре других стран. Будут затронуты и актуальные темы, в частности: будущей карьеры, здорового образа жизни, борьбы с допингом, профилактики травматизма и жизни после спорта и как побеждать не только на турнирах, но и в жизни.

Еще одним важным проектом, который Международный Олимпийский Комитет уже в четвертый раз (начиная с I ЮОИ-2010) успешно реализует во время Юношеской Олимпиады – «Молодые послы». Главная их миссия – познакомить молодежь своих стран с Играми, популяризировать спорт и олимпийские ценности и собственным примером вдохновлять спортсменов на новые победы. Во время Юношеской Олимпиады послы сопровождают свои команды, помогают и поддерживают спортсменов и т.п.

Молодым послом на II ЮОИ 2016 года в Лиллехаммере от Украины стала мастер спорта международного класса, финалист Олимпийских игр в Пекине, призер Всемирной Универсиады по художественной гимнастике Вера Передерий.

Недавно все 39 послов в возрасте от 18 до 28 лет из разных уголков планеты посетили Лиллехаммер, где во время семинара ознакомились со своими обязанностями «молодых послов», посетили занятия и лекции по здоровому питанию, карьере в спорте, профилактики травматизма, общению со СМИ и многому другому, что будут изучать юные спортсмены во время Игр.

Поэтому атлетов ждет разнообразная, полезная и интересная программа, которая должна помочь им во взрослой профессиональной олимпийской карьере.

Сейчас у спортсменов проходит лицензионный отбор, который продлится до 10 января 2016 года. На данный момент, согласно международной квалификационной системе по видам спорта наши спортсмены завоевали право на участие в ЮОИ в биатлоне (2 девушки и 2 юноши), лыжном двоеборье (1 юноша) и фигурном катании (1 юноша, 1 девушка, 1 спортивная пара и 2 танцевальные пары).

Планируется, что украинцы примут участие в 10 видах спорта, таких как: биатлон, лыжные гонки, санный спорт, горнолыжный спорт, лыжное двоеборье, прыжки на лыжах с трамплина, скелетон, сноубординг, фигурное катание, шорт-трек.

На I Юношеских Олимпийских играх, которые прошли в 2012 году в Инсбруке (Австрия), украинские спортсмены завоевать 3 серебряные медали – две в фигурном катании и одну в шорт-треке.