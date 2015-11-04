Лига чемпионов, 4-й тур, "Челси" - "Динамо" - 2:1: онлайн-трансляция

В этом матче встречаются команды, которые занимают 2-3 места в турнирной таблице. На данный момент у португальского "Порту" 7 очков, "Динамо" - 5, "Челси" - 4, израильского "Маккаби" - 0.

Матч в Лондоне станет ключевым для украинской команды в борьбе за место в двойке сильнейших в группе и попадание в плей-офф ЛЧ - 1/8 финала. Пока у двух клубов паритет в личных отношениях (игра в Киеве завершилась со счетом 0:0), но оба существенно отстают от португальского "Порту". Учитывая тот факт, что "Порту" сегодня играет с явным аутсайдером группы "Маккаби", а очную игру следующего 5-го тура "Динамо" и "Порту" проведут в Португалии, преимущество в заочном противостоянии двух команд явно на стороне португальского клуба.

Несмотря на сложную турнирную ситуацию, тренер "Челси" Жозе Моуриньо накануне матча смело заявил: "Уверен, "Челси" займет первое место в группе. У меня нет сомнений, что мы выйдем в 1/8 финала. Реальность такова, что нам даже не обязательно выигрывать этот матч. Ничья и две победы на финише группового этапа обеспечат нам участие в плей-офф". Также наставник лондонского клуба отметил: "Вчера вечером один товарищ прислал мне цитаты с моей пресс-конференции в мае 2004 года [после победы "Порту" в Лиге чемпионов]. Я об этом совершенно забыл. Тогда я сказал, что однажды в моей карьере обязательно наступит черная полоса. Так что да, 11 лет я держался на плаву, хотя в этом вся природа футбола... Ждал этого 11 лет. Понадобилось время, но я готов к испытанию. Стараюсь улучшить нашу игру каждый день, все время изучаю все до мельчайших деталей. Анализирую матчи, делаю все для своих игроков. Тут ничего не изменится".

В свою очередь, главный тренер "Динамо" Сергей Ребров считает: "Важно играть на победу, атаковать всей командой и обороняться так же. Мы приехали не только обороняться, и ребята это понимают. Важно показывать футбол, который достоин клуба "Динамо". В игре в Киеве мы работали компактно и заслужили это очко. Завтра нам нужно играть на победу, и мы будем это делать. Думаю, нам не нужно думать о том, какую позицию сейчас "Челси" занимает в своем чемпионате. У них авторитетный тренер, который должен решить проблемы. Мы продемонстрировали в Киеве, что можно играть против них. Желаю "Челси" успехов, но не завтра".

Киевляне ни разу не побеждали английские клубы на выезде, добившись двух ничьих при 10 поражениях.

На ставках букмекерских контор в предстоящем матче явным фаворитом является "Челси". На победу лондонцев можно поставить с коэффициентом 1,69 к 1, в то время как на ничью - 3,61 к 1, а на победу "Динамо" - 4,97 к 1.

Матч "Челси" - "Динамо" начнется в Лондоне в 21.45 по киевскому времени. ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "Украина".

Добрый вечер!

Стали известны стартовые составы команд:

Челси: 1. Бегович, 5. Зума, 6. Баба, 28. Аспиликуэта, 26. Терри, 8. Оскар Жуниор, 21. Матич, 4. Фабрегас, 7. Рамирес, 22. Виллиан, 19. Диего Коста

Запасные: 27. Блэкмен Дж., 24. Кэхилл, 16. Кенеди, 36. Лофтус-Чик, 10. Азар, 17. Педро, 18. Реми

Динамо: 1. Шовковский, 5. Антунеш, 6. Драгович, 24. Вида, 34. Хачериди, 16. Сидорчук, 17. Рыбалка, 29. Буяльский, 10. Ярмоленко, 25. Гонсалес Д., 22. Кравец

Запасные: 23. Рыбка, 4. Велозу, 8. Петрович Р., 9. Морозюк, 19. Гармаш, 20. Гусев О., 11. Жуниор Мораес

Если вчера перед "Шахтером" стоял вопрос выживания в еврокубках глобально, хотя бы в Лиге Европе, то сегодня у "Динамо" куда более амбициозная цель. Имея в соперниках по группе израильский "Маккаби" команда Сергея Реброва уже практически обеспечила себе место в еврокубках весной. А от сегодняшнего матча во многом будет зависить судьба команды в борьбе за 1-2 места в Группе G и попадание в плей-офф Лиги чемпионов - 1/8 финала. Победа очень сильно приблизит киевлян к этой цели. Чего и пожелаем команде...

Вперед, "Динамо"!

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Англичане развели мяч с центра поля. Сразу "синие" пошли в атаку и Диего Коста нарушил правила на Драговиче.

2. Ответ "Динамо" - Кравец нарушает правила в центре поля.

3. Виды выбил мяч на угловой после прохода Косты. Виллиан подал угловой, динамовские защитники отбились. Хозяева решительно начали матч...

4. Многоходовка "Челси" завершается тем, что Оскар упускает мяч за пределы поля.

5. И вновь атака лондонцев по левому флангу - удар Рамиреса и мяч рикошетом попадает в руки Шовковскому.

6. Первая атака "Динамо" - после многоходовой возни в центре поля Ярмоленко получает плохой пас и упускает мяч за боковую.

7. Теперь Кравец пошел в атаку - напоролся на защитников...

8. ОСКАР!!! Опаснейший момент у игрока "Челси", почти с 11-метровой отметки пробил прямо в руки Шовковскому.

9. Рамирес сфолил на Буяльском и опасный штрафной для "Динамо".

10. Неудачно пробили штрафной киевляне, а в быстрой ответной контратаке лондонцев Ярмоленко сфолил на Оскаре.

11. Виллиан подавал штрафной, Хачериди ценой травмы головой в борьбе выбил мяч.

12. Ответ "Динамо" - Кравец теряет мяч в борьбе с двумя защитниками "Челси" перед штрафной лондонцев.

13. В ответной атаке Виллиан бьет по воротам - также попадает в защитника.

14. Фабрегас подавал поетнциально опасный штрафной - игроки атаки "Челси" оказались в офсайде.

15. Киевляне катают мяч в центре поля...

16. Оскар пытался навесить в штрафную - слишком неточно. Мяч приходит прямо в руки Шовковскому.

17. Драгович выносит мяч на угловой разряжая обстановку в потенциально опасной атаке лондонцев.

18. Угловой также не принес "Челси" дивидендов - защитники выбили мяч.

19. Рамиреса заблокировали защитники и он не смог как следует ударить по воротам Шовковского.

20. Атака "Динамо" - Вида подал с фланга, прямо в руки вратарю...

21. Ответ у лондонцев не получается - пас с фланга на Виллиана оказался слишком неточным.

22. Аспиликуэта подает в штрафную - Хачериди головой выносит мяч. И еще одна подача - Рамиреса, тоже безрезультатная.

23. На Ярмоленко защитники "Челси" нарушили правила в углу поля. Баба Рахман въехал в бедро капитана "Динамо". Пауза в игре.

24. На матче присутствует Андрей Шевченко. Естественно...

25. И вновь фолят на Ярмоленко - теперь в атаке.

26. Гонсалес оказался на левом фланге атаки "Динамо", но проиграл борьбу у кромки поля Аспиликуэте.

27. Предупреждение Гонсалесу - грубая игра в центре поля.

28. Коста не реализует отличный момент, оказавшись с мячом в штрафной гостей. Все чего добился - углового в борьбе с Хачериди.

29. Фабрегас подал угловой - Шовковский забрал мяч.

30. Ярмоленко грубо сфолил на Матиче - судья обошелся без карточки.

31. Виллиан подавал штрафной - снова защитники "Динамо" отбились. Во второй волне атаки все завершилось ударом Косты, выше ворот.

32. Гол... Драгович в свои ворота... 0:1

33. Виллиан навешивал с фланга, а Драгович оказался на пути мяча и головой поразил... ворота Шовковского.

34. Виллиан, похоже, вспомнил молодость. Такое впечатление, что он видит себя в футболке "Шахтера", настолько он заряжен.

35. И вновь опаснейшая атака "Челси" - Коста не смог сгрупироваться в воздухе и ударить по воротам Шовковского.

36. Подали штрафной киевляне неудачно - мяч от Матчиа ушел на угловой.

37. После розыгрыша углового Гонсалес пробил намного выше ворот.

38. Защитники "Челси" сегодня очень жестко играют против Ярмоленко - очередной фол.

39. Теперь Вмида опасно фолит на Оскаре в центре поля. Много мелких фолов в игре.

40. Очередная многоходовка "Челси" завершается ударом Оскара с угла штрафной - выше ворот.

41. И вновь Оскар на углу штрафной "Динамо". На сей раз, проиграл борьбу Рыбалке, но заработал углвоой.

42. Угловой ничего не принес лондонцам...

43. Атака "Динамо" - навес из глубины поля и мяч приходит прямо в руки вратарю.

44. Фабрегас пробил с линии штрафной в дальний верхний угол ворот - чуть-чуть неточно.

45. Лондонцы прессингуют, гости вынуждены отдавать мяч Шовковскому.

45+1. Коста требует пенальти у арбитра после падения в борьбе с двумя защиниками. Арбитр неумолим.

45+2. В ответной атаке Ярмоленко подавал угловой - прямо в руки вратарю.

ПЕРЕРЫВ

Весьма обидный для "Динамо" итог первого тайма. И дело не только в голе, который в свои ворота после нелепой срезки забил Драгович. Киевляне ни в чем не уступали сопернику, ни в статистических показаниях - владение мячом, ни в игре в целом. На поле были две абсолютно равные команды. Конечно, "Челси" не производит впечателние команды, которая сейчас занимает 15-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, но и "тем самым" грозным "Челси" команда явно не выглядит. Киевляне могут и должны бороться за победу. Не ничью, а именно - победу.

Этого и ждем от команды во втором тайме.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

Замена в "Динамо" - Гармаш вместо Сидорчука.

46. Киевляне развели мяч с центра поля. И сразу же лондонцы отобрали мяч и пошли в атаку - Виллиан не смог отдать точный пас.

47. Ответная атака "Динамо" завершается тем, что соперники забирают мяч у Кравца в самом углу поля.

48. Кравец падает - судья вновь не назначает пенальти. Атака начиналась с великолепного паса Гонсалеса на Артема.

49. Зума в подкате чисто выбил мяч у Кравца показывает ТВ-повтор.

50. Хорошая атака "Динамо" завершается ударом Ярмоленко с острого угла. Мяч рикошетом ухдит на угловой.

51. Неудачный угловой в исполнении "Динамо". Защитники легко выбивают мяч.

52. Опсанейший ответ "Челси" - Коста подает, Виллиан бьет, Шовковский парирует удар.

53. Ярмоленко подал с фланга - Матич выбил мяч на угловой.

54. Опасно разыграли угловой киевляне и после удара мяч попал в руку Рамиреса. Судья считает, что пенальти не было, Ребров улыбается...

55. Рыбалка подал штрафной с угла поля. Вновь защитники уверенно выбили мяч.

56. Замена у "Динамо" - Мораес вместо Кравца.

57. Мораес тут же попытался быстро разыграть штарфной, но вместо Ярмоленко отдал пас игроку "Челси".

58. Матич грубо ошибся, но удар Мораеса пришелся прямо в руки вратаря Беговича. Опаснейший момент у "Динамо".

59. Антунеш грубо сфолил на Виллиане в опасной близости от ворот "Динамо"...

60. Виллиан очень опасно подал штрафной - Зума не попал как следует по мячу...

61. Ответ "Динамо" - удар Рыбалки, серия рикошетов и мяч у вратаря "Челси".

62. Хачериди упустил мяч в аут в борьбе с игроками "Челси" в атаке.соперника.

63. Мораес идет в атаку и теряет мяч в борьбе с тремя защитниками "Челси".

64. Виллиан прошел в штрафную и пробил по воротам с острого угла - мимо.

65. САШО!!! Великолепный сэйв вратаря "Динамо" после удара Оскара.

66. Вновь "Челси" полностью перехватил инициативу...

67. Штрафной с угла поля подавал Виллиан - Хачериди рукой выбил мяч на угловой. Судья считает, что все в рамках правил.

68. Неудачно разыграли угловой лондонцы - мяч выбит ближе к центру поля.

69. Киевляне разыгырвают мяч в центре поля. Ищут лазейки в плотной обороне соперника...

70. ... и находят. В два паса мяч оказывается около штрафной "Челси", но Драгович чуть не точен с очередным пасом.

71. Предупреждение Буяльскому - грубый фол на Диего Косте, шипами в колено ударил.

72. Драгович выиграл забег за мячом у Косты и ликвидировал потенциально очень опасный момент.

73. Фабрегас нарушил правила на Ярмоленко и у "Динамо" очень опасный штрафной.

74. Ярмоленко подал штрафной - Зума выбил мяч на угловой.

75. ВИДААААААА!!!!! Ярмоленко подал угловой и Домагой головой из выгоднейшей позиции пробил мимо ворот. Ну как же так...

76. Вида упускает мяч за боковую линию на ровном месте в центре поля. Обидно...

77. Гармаш в борьбе с Мораесом и вратарем Беговичем зарабатывает угловой. Нрвничает вратарь...

78. ГООООООЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!! ДРАГОВИЧ!!!!! 1:1!

79. После розыгрыша углового Драгович шикарным ударом с линии вратарской поразил сетку.

80. Двойная замена у "Челси" - Азар и Родригес вместо Фабрегаса и Оскара.

81. Ярмлоленко упал в борьбе с Баба у кромки поля.

82. И гол... Виллиан... 1:2...

83. Идеальный удар со штрафного поверх стенки и высокого Ярмоленко с 23-х метров нанес экс-донецкий бразилец.

84. И внвоь "Челси" в атаке. Проход Азара по флангу завершается пасом в никуда...

85. Ярмоленко нарушает правила на Азаре в углу поля у своей штрафной.

86. Штрафной неудачно разыграли лондонцы...

87. И вновь атакует "Челси" - Хачериди выбивает мяч в аут. Такое впечатление, что проигрывают именно лондонцы.

88. Рыбалка грубо сфолил на Терри. Пауза в игре.

89. Виллиан со штрафного выполнил подачу на Зума - защитники "Динамо" выбили мяч.

90. АЗАРРРР.... Прощает "Динамо", при выходе один на один. Пробил в сетку ворот, но с внешней стороны.

90+1. Виллиан совершает шикарный проход по флангу, но сил на точный пас уже не хватило.

90+2. Замена у "Челси" - Кэхилл вместо Виллиана.

МАТЧ ОКОНЧЕН

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