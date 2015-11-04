Луческу об игре с "Мальме": "Я доволен той интенсивностью, которую мы показали сегодня"

Наставник «Шахтера» Мирча Луческу дал экспресс-комментарий в эфире канала «Футбол 1» после матча Лиги чемпионов с шведским «Мальме».

"Мы хорошо провели игру. Я доволен той интенсивностью, которую мы показали сегодня. После первого тайма у нас было 17 ударов в сторону ворот, что говорит о полном преимуществе нашей команды", - отметил Мистер.

Говоря о негативных сторонах игры, тренер подчеркнул: "Недоволен тем, что получили карточки и Срна, и Кучер. Но мое мнение, что карточек не было. Кучер вообще сказал, что даже близко не касался мяча. Теперь ключевые игроки пропустят игру с мадридским «Реалом». Все три карточки Срна получил незаслуженно – за попадание мяча в спину, и за два фола на нем. Не понимаю арбитров. Игра им давалась очень легко, зачем было давать карточки. Игра была очень зрелищной, и вмешательство арбитров могло быть минимальным".

"В любом случае, поздравляю всех с хорошей и результативной игрой", - резюмировал Луческу.

Как сообщал УНИАН, в матче 4-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" разгромил "Мальме" со счетом 4:0 и вышел на 3-е место в турнирной таблице Группы А.