"Шахтер" разгромил "Мальме" в матче Лиги чемпионов (результаты всех матчей)

Во Львове завершился матч 4-го тура Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" принимал шведский "Мальме" и разгромил соперника со счетом 4:0.

Горняки имели полное преимущество на протяжении всей игры, но в первом тайме сумели забить лишь однажды. Более того, соперник также имел моменты для взятия ворот. А уже после перерыва "Шахтер" в начале тайма забил дважды, сняв все вопросы о победителе матча.

УНИАН провел онлайн-трансляцию игры, по которой можно проследить за ходом событий.

В парраллельно проходившем матче Группы А в Мадриде испанский "Реал" выиграл у французского ПСЖ со счетом 1:0.

Таким образом, в турнирной таблице у "Реала" 10 очков, ПСЖ - 7, "Шахтера" и "Мальме" - по 3. Горняки опережают шведский клуб по всем показателям, а вот для того, чтобы занять 2-е место и пройти в плей-офф Лиги чемпионов, команде необходимо обыгрывать в последних двух турах и "Реал", и ПСЖ, и надеяться на то, что ПСЖ не выиграет у "Мальме".

Лига чемпионов. 4-й тур.

Астана - Атлетико - 0:0

Реал Мадрид - ПСЖ - 1:0

Шахтер - Мальме - 4:0

Бенфика - Галатасарай - 2:1

Боруссия М - Ювентус - 1:1

Севилья - Манчестер Сити - 1:3

Манчестер Юнайтед - ЦСКА - 1:0

ПСВ - Вольфсбург - 2:0