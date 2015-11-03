Во Львове перед матчем Лиги чемпионов подрались болельщики "Шахтера" и "Мальме" (Швеция)
19:19, 03 ноября 2015Спорт
2993
Матч "Шахтер" - "Мальме" начнется во Львове в 21:45.
Во Львове подрались болельщики "Шахтера" и "Мальме" (Швеция) / facebook.com
Позже к ним присоединились представители правоохранительных органов, после чего инцидент был исчерпан.
Об этом сообщает ТСН.ua.
"Отметим, что сегодня во Львове произойдет матч между "Шахтером" и шведским "Мальме" в рамках 4 тура групповой стадии Лиги чемпионов", - говорится в сообщении.
Читайте такжеУНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов "Шахтер" - "Мальме"
Как ранее сообщалось, УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов "Шахтер" - "Мальме".
Стоило только уехать с Кривой Липы!Тут же там началась грандиозная драка между фанатами, которые от души покуралесили в...Posted by Yakovina Ivan on 3 листопада 2015 р.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter