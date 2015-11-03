Во Львове перед матчем Лиги чемпионов подрались болельщики "Шахтера" и "Мальме" (Швеция)

Позже к ним присоединились представители правоохранительных органов, после чего инцидент был исчерпан.

Об этом сообщает ТСН.ua.

"Отметим, что сегодня во Львове произойдет матч между "Шахтером" и шведским "Мальме" в рамках 4 тура групповой стадии Лиги чемпионов", - говорится в сообщении.

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Как ранее сообщалось, УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов "Шахтер" - "Мальме".