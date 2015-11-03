Украинка Свитолина одержала первую победу на теннисном турнире WTA Elite Trophy (видео)

Матч завершился со счетом 7:6, 6:3, сообщает Большой теннис Украины.

Украинка сумела сделать брейк на подаче соперницы в конце первого сета, но в решающий момент, при счете 6:5, проиграла гейм на своей подаче и ситуация выровнялась. Тем не менее, на тай-брейке Свитолина была сильнее - 7:4. А уже во второй партии наша спортсменка сумела уверенно выиграть с разницей в три гейма - 6:3.

Следующей соперницей первой ракетки Украины в группе В станет испанка Карла Суарес Наварро.

WTA Elite Trophy является итоговым турниром года для теннисисток "второго эшелона". Соревнования с участием 8-ми сильнейших в мировом рейтинге WTA прошли неделей ранее.

В отличие от классических теннисных турниров, которые проходят по "олимпийской системе" с выбыванием, здесь, по регламенту соревнований, 8 спортсменок сначала делятся на две группы - по четыре, где проводят круговой турнир, по три матча. Две лучшие из каждой группы выходят в плей-офф, где определяют победительницу в матчах на выбывание - полуфиналах и финале.

Турнир в Китае проходит со 2 по 8 ноября.