Украинка Зевина стала бронзовым призером этапа КМ по плаванию

В Дохе (Катар) проходит этап Кубка мира по плаванию, в рамках которого бронзовую медаль на 200-метровке в плавании на спине завоевала украинка Дарья Зевина, сообщает официальный сайт Международной федерации плавания (FINA).

Украинка проплыла дистанцию за 2 минуты 11.05 секунды, отстав от победительницы этапа на 0,79 секунды.

Заплыв выиграла Эмили Сибом из Австралии, а второй финишировала Катинка Хоссу из Венгрии.

На другой дистанции - 50-метровке в плавании на спине - Зевина заняла 5-е место.

Кроме того, на дистанции 400 метров вольным стилем у мужчин 4-5 места заняли Михаил Романчук и Сергей Фролов, которым чуть-чуть не хватило до пьедестала почета.

Этап Кубка мира в Дохе проходит 2-3 ноября. Это 7-й предпоследний этап серии-2015, состоящей из 8-ми соревнований.