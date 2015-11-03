"Шахтер" выиграл у "Мальме" в матче Юношеской лиги УЕФА

Горняки одержали волевую победу, проигрывая по ходу матча со счетом 0:1.

В отличие от первой очной игры команд, завершившейся в Швеции со счетом 5:5, сегодня команды действовали более аккуратно в обороне и заботились прежде всего о результате, а не о зрелищности игры.

В начале матча небольшим преимуществом владели гости, который открыли счет на 17-й минуте. Шведы воспользовались ошибкой игроков обороны соперника, перехватили мяч на половине поля "горняков", Реджич принял пас от Сванберга и после обработки мяча вторым касанием поразил угол ворот - 0:1. Впрочем, еще до перерыва горняки сумели сравнять счет. На 40-й минуте Арабидзе с правого фланга вырезал передачу внешней стороной бутсы точно на Бугая и тот расстрелял ворота с близкого расстояния - 1:1.

Во втором тайме хозяева поля владели преимуществом и на 65-й минуте вышли вперед. Вернгрен сфолил в собственной штрафной на Арабидзе и пенальти реализовал Пихаленок. Сильным ударом низом игрок "Шахтера" послал мяч в правый от себя угол ворот. А на 84-й минуте "Шахтер" удвоил свой перевес. Пихаленок получил мяч, избежал офсайда, ворвался в штрафную и выложил под удар Авагимяну, который в одно касание поразил ворота соперника.

Таким образом, "Шахтер" одержал первую победу в нынешнем турнире, набрал 4 очка в 4 матчах и продолжает бороться за место в плей-офф соревнований, 1/8 финала.

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львове состоится матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Шахтер" примет на поле Львов-Арены "Мальме".