Боксер Геворг Манукян признан лучшим спортсменом октября в Украине

Его личный наставник Александр Полищука назван лучшим тренером месяца, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Подводя итоги спортивного октября Экспертная комиссия НОК отметила замечательные достижения наших боксеров на мировом первенстве в катарской Дохе. Обладателями бронзовых наград стали Дмитрий Замотаев (49 кг) и Геворг Манукян (91 кг).

После глубокого анализа выступлений обоих спортсменов и по итогам детального обсуждения с тренерским штабом сборной Украины по боксу и Федерацией бокса принято решение признать лучшим спортсменом месяца Геворга Манукяна.

Отметим, что на пути к бронзовой награде на чемпионате мира Геворг провел три поединка против ведущих боксеров своей весовой категории. В полуфинале наш спортсмен уступил россиянину Евгению Тищенко, который в дальнейшем завоевал титул чемпиона мира-2015.

Ранее, на первых Европейских играх в Баку-2015, Манукян стал вице-чемпионом исторического спортивного форума.

Для Геворга Манукяна это первое высокое признание НОК Украины.