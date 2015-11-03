Боксер Геворг Манукян признан лучшим спортсменом октября в Украине
Бронзовый призер чемпионата мира по боксу Геворг Манукян, который выступает в весовой категории 91 кг, признан лучшим спортсменом октября в Украине.
Его личный наставник Александр Полищука назван лучшим тренером месяца, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.
Подводя итоги спортивного октября Экспертная комиссия НОК отметила замечательные достижения наших боксеров на мировом первенстве в катарской Дохе. Обладателями бронзовых наград стали Дмитрий Замотаев (49 кг) и Геворг Манукян (91 кг).
После глубокого анализа выступлений обоих спортсменов и по итогам детального обсуждения с тренерским штабом сборной Украины по боксу и Федерацией бокса принято решение признать лучшим спортсменом месяца Геворга Манукяна.
Отметим, что на пути к бронзовой награде на чемпионате мира Геворг провел три поединка против ведущих боксеров своей весовой категории. В полуфинале наш спортсмен уступил россиянину Евгению Тищенко, который в дальнейшем завоевал титул чемпиона мира-2015.
Ранее, на первых Европейских играх в Баку-2015, Манукян стал вице-чемпионом исторического спортивного форума.
Для Геворга Манукяна это первое высокое признание НОК Украины.