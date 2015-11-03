Кличко подшутил над ближайшим соперником Фьюри в соцсети (фото)

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям IBF, WBA, WBО, IBO и журнала «The Ring Magazine» Владимир Кличко продолжает подшучивать над своим соперником Тайсоном Фьюри, публикуя посты на своей странице в социальной сети Twitter.

"Посмотрите, что я нашел! "Ярость (Фьюри) на Скотобойне", — одна из моих любимых рок-групп. Здесь, в тренировочном лагере я работаю над моей собственной кавер-версией", — написал чемпион.

Как сообщал УНИАН, бой Кличко — Фьюри состоится 28 ноября в Дюссельдорфе (Германия).