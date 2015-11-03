В полуфинале Континентального кубка по хоккею "Кременчук" стартует матчем против белорусского "Шахтера"

Соперниками подопечных Александра Савицкого и Дмитрия Пидгурского будут чемпион Беларуси-2015 солигорский «Шахтер», чемпион Польши-2015 МХС «Тыхи» и местный «Руан Драгонс», который выигрывал этот евротрофей в 2012 году, сообщает пресс-служба ХК "Кременчук".

Согласно расписанию игр кременчужане сыграют в матче открытия турнира, где их соперником будет клуб из Беларуси. Начало матча 20 ноября в 17:30 по киевскому времени. Во втором туре 21 ноября «Кременчук» выйдут на лед против хозяев турнира из "Драгонс" (21:00), в третьем – с польским чемпионом "Тыхи" (17:00).

Во втором полуфинале (группа D) сыграют "Мого Рига" (Латвия), "Асьяго" (Италия), "Иртыш" (Казахстан) и "Блу Фокс" (Дания).

В суперфинал Континентального Кубка-2016 выходят четыре команды (из каждого полуфинала по два лучших коллектива).

Суперфинал состоится 8-10 января 2016 года.

Обладатель Континентального Кубка получает путевку в Лигу Чемпионов сезона-2016/17.