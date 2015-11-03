Определились соперники мужской и женской сборных Украины по волейболу в отборе к Евро-2017

В обоих соревнованиях украинские национальные команды начинают борьбу со 2-го квалификационного раунда, сообщает пресс-служба Федерации волейбола Украины.

Мужская сборная Украины попала в Группу С, вместе с командами Бельгии, Греции и лучшей среди команд, которые займут 2-е места в первом раунде отборочного турнира. Матчи 2-й квалификации пройдут в два круга: 15-18 сентября 22-25 сентября 2016 года в Бельгии и Греции, соответственно.

Сборные, которые финишируют на первом месте в своих группах, сразу попадают в финальную часть чемпионата Европы. Вторые команды в каждой группе переходят в 3-й отборочный раунд: шесть сборных будут разделены на три пары и разыграют последние три путевки на Евро в спаренных играх с 16-го по 21 мая 2017 года.

В свою очередь, украинская женская сборная попала в группу А 2-й квалификации, вместе с командами Италии, Австрии и Латвии. Поединки также пройдут в два круга: мини-турнир 15-18 сентября 2016 года будет принимать Украина, а 22-25 сентября 2016 года - Италия.

Здесь регламент соревнований идентичен мужскому турниру. Сборные, которые финишируют на первом месте в своих группах, сразу попадают в финальную часть чемпионата Европы. Вторые команды в каждой группе переходят в 3-й отборочный раунд, где в спаренных матчах дома и на выезде разыграют последние три путевки на Евро (матчи пройдут с 16-го по 21 мая 2017 года).

Чемпионат Европы-2017 среди мужчин примет Польша, которая удачно провела первенство мира-2014. А вот хозяевами женского чемпионата Европы станут Азербайджан и Грузия. Эти страны впервые будет принимать волейбольный турнир такого масштаба.