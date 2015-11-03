Обнародован состав сборной Украины по гандболу на стартовый отборочный матч ЧМ-2017

В среду 4-го ноября команда стартует в турнире гостевым поединком против Кипра, сообщает пресс-служба Федерации гандбола Украины.

В заявку не попали игроки ЗТР: голкипер Евгений Умовист и Роман Северин, которые в составе национальной команды проходили сбор в Запорожье. Из-за травмы пропустил сбор и также в этот раз не будет играть еще один представитель ЗТР - левый крайний Евгений Константинов.

Таким образом, в сборной сейчас только один номинальный левый крайний Евгений Жук. По словам главного тренера национальной команды Виталия Андронова, на левом фланге в случае необходимости может сыграть один из разыгрывающих.

Состав сборной Украины на матч против Кипра выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Чуприна ("Татран", Словакия), Вадим Бражник (AHC Dunarea Calarasi, Румыния)

Разыгрывающие: Александр Тильте (ЗТР), Эдуард Клюйко ("СКИФ " Краснодар", Россия), Александр Южбабенко (AHC Dunarea Calarasi Румыния).

Левые полусредние: Вячеслав Садовой ("Татран", Словакия), Станислав Жуков ("Мотор"), Максим Карамышев (ЗТР).

Правые полусредние: Юрий Маньковский (Ankara BSB, Турция), Роман Чичикало ("Локомотив-Полет", Россия).

Линейные: Александр Шевелев ("Мотор"), Дмитрий Тютюнник (ЦСКА).

Левые крайние: Евгений Жук ("Мотор").

Правые крайние: Артем Козакевич ("Мотор"), Андрей Акименко (ЗТР), Алексей Ганчев (ЗТР).

5-го ноября сборная вернется с Кипра и заедет на олимпийскую базу в Конча-Заспе, где будет готовиться к домашнему матчу против Латвии. Этот поединок состоится 8-го ноября в зале Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Начало игры в 17.00.

В первом квалификационном раунде сборная Украины вместе со сборными Греции, Латвии и Кипра попала в группу 3. Победители каждой из шести квалификационных групп получат право сыграть в плей-офф отбора, где будут разыгрываться путевки на чемпионат мира-2017.

Квалификационные турниры пройдут с 4 ноября 2015-го года по 17 января 2016-го. Матчи плей-офф состоятся 10/12 и 14/16 июня 2016-го года.