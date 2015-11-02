УЕФА предлагает Украине разработать предложения по реформированию системы безопасности на стадионах

Кроме руководителей ФФУ, Министерства молодежи и спорта Украины, ФК «Динамо», НСК «Олимпийский» и МВД страны, в совещании принял участие директор департамента по вопросам стадионов и безопасности УЕФА Марк Тиммер, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины

Каждая из указанных организаций изложила свое видение обстоятельств и причин инцидентов нарушения правопорядка во время проведения футбольного матча, а также – свои предложения, как бороться с подобными негативными явлениями в будущем.

Представитель УЕФА проанализировал видеоматериалы, на которых зафиксирован инцидент, и отметил отсутствие реакции со стороны службы безопасности НСК, недостаточный уровень подготовки стюардов, а также отсутствие необходимой координации между лицами, которые отвечают за безопасность на стадионе и правоохранителями.

Марк Тиммер предложил украинской стороне в течение двух недель передать в Европейский футбольный союз предложения относительно реформирования системы безопасности на стадионах нашей страны. Нынешняя, по его словам, безнадежно устарела и не соответствует новой концепции безопасности Европейского союза.

Модератор совещания - исполнительный директор ФФУ Владимир Генинсон, подводя итоги, отметил, что это «последняя желтая карточка» со стороны УЕФА. В случае нового рецидива подобных нарушений порядка украинскому футболу покажут «красную». В итоге, было принято решение создать совместную комиссию из представителей всех участников совещания, в течение 10 дней должна внести конкретные предложения по кардинальному исправлению ситуации.