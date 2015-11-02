Тренер "Шахтера" Луческу о львовских болельщиках накануне игры с "Мальме": Это не наши родные болельщики

Наставник донецкого "Шахтера" Мирча Луческу рассказал о том, за счет чего его команда может обыграть шведский "Мальме" в матче 4-го тура Лиги чемпионов и вновь посетовал на львовских болельщиков, сообщает пресс-служба донецкого клуба.

Говоря о болельщиках на "Львов-Арене" Луческу в очередной раз посетовал: "Ясно, что на стадион придут болельщики. Но это все равно не наши родные болельщики. Не думаю, что они будут поддерживать так же, как родные фаны «Мальме» в Швеции. Они оказывали большое давление на своих футболистов, в какой-то мере даже на судейство. Может быть, даже благодаря этому «Мальме» и выиграл тот матч. Стадион был полон, что же касается завтра – не знаю. В некоторой степени поле можно назвать нейтральным. Я больше надеюсь на своих игроков и команду в целом, меньше – на болельщиков".

Рассуждая о предстоящем матче, Луческу отметил: "Мы сделали выводы после матча в Швеции. В первую очередь, важна мотивация. Постараемся изменить стиль нашей игры, действовать более быстро. Также необходимо помнить о том, что в составе соперника есть футболисты высокого класса, такие как Маркус Розенберг. Нашим бразильским футболистам необходимо больше вступать в единоборства с игроками «Мальме». Ну и, повторюсь, самую важную роль играет мотивация. Уверен, будет непросто. Но мы постараемся изо всех сил", - отметил тренер горняков.

А комментируя проигрыш "Мальме" в предыдущем матче чемпионата Швеции 31 октября "Норчепингу" (0:2), Луческу отметил: " В чемпионате Швеции «Мальме» не попал в зону Лиги Европы. А матч с нами будет для них важнейшим! Наверное, он стоит целого чемпионата. Если они пройдут нас, то смогут дальше выступать в этом сезоне в еврокубках. Я наблюдал за составом соперника в минувших встречах: в нем не всегда были футболисты, которые выступают в Лиге чемпионов. Ожидаю, что завтра сыграет лучший состав «Мальме». Естественно, мы попытаемся взять реванш за поражение в Швеции. А наш соперник благодаря тому результату будет надеяться на то, что он все же пройдет дальше из группы. Испытывать иллюзии по двум топовым командам этого квартета – «Реалу» и ПСЖ – не стоит. Вспомните, как мы проиграли эти матчи".

Как сообщал УНИАН, матч 4-го тура Лиги чемпионов "Шахтер" - "Мальме" состоится во Львове 3 ноября.