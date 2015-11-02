Украинец Долгополов выиграл матч первого круга теннисного "BNP Paribas Masters" в Париже

В Париже завершился матч 1-го круга теннисного турнира "BNP Paribas Masters" категории ATP World Tour 1000 (призовой фонд - 3,288 млн. евро), в котором украинец Александр Долгополов обыграл Иржи Веселы из Чехии, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 6:3 7:6 (6).

В активе Долгополова 31 "виннер" при 17 невынужденных ошибках (14/26 у Веселы).

Для Александра это первая победа после возвращения на корты в начале октября. До этого у него была затяжная пауза, связанная с травмой.

Во втором раунде парижского Мастерса украинца уже ждет испанец Давид Феррер. Счет личных встреч с этим соперником - 2:6. Между тем, последний раз теннисисты выходили вместе на корт в 2014 году на турнире в Рио-де-Жанейро, где победу со счетом 6:4, 6:4 праздновал Долгополов.

Турнир в Париже проходит 11-18 октября.