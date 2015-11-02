Украинские дзюдоисты завоевали две медали турнира серии "Большого шлема"

В столице ОАЭ Абу-Даби завершился турнир по дзюдо серии "Большого шлема", который принес украинской сборной две медали – серебряную и бронзовую, сообщает пресс-служба Федерации дзюдо Украины.

Яков Хаммо поднялся на вторую ступень пьедестала в категории свыше 100 кг, выиграв все схватки на предварительных этапах, но уступив в финале корейцу Сунг-Мин Киму.

В свою очередь, Георгий Зантарая завоевал «бронзу» в категории до 66 кг, обыграв россиянина Камаля Хан-Магомедова в утешительной схватке.

С хорошими результатами из ОАЭ также возвращаются Сергей Дребот (-73 кг), Виктория Туркс (-78 кг) и Светлана Яремка (+78 кг), которые заняли 7-е места в своих весовых категориях.

Турнир Grand Slam проходил в Абу-Даби (ОАЭ) с 30 октября по 1 ноября.